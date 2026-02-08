Ключевые моменты:

В Одессе и области объявлен I (желтый) уровень погодной опасности;

9 февраля ожидается гололедица и небольшой снег;

Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных погодных условиях в Одессе и области. В течение суток 9 февраля сохранится гололедица, объявлен I уровень опасности (желтый).

Погода в Одессе 9 февраля

В Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируют. На дорогах и тротуарах будет скользко.

Ветер северный, со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью и днем составит 4–6 градусов мороза.

Городские власти просят водителей не оставлять автомобили на обочинах дорог, под деревьями, линиями электропередач и на решетках ливневой канализации, чтобы не мешать работе коммунальной техники.

Жителям и гостям Одессы рекомендуют внимательно следить за прогнозом погоды, быть осторожными и по возможности ограничить поездки по городу. Особую внимательность советуют проявлять пожилым людям, детям и беременным женщинам.

Выбор редакции: Экстренные отключения света продолжаются: когда вернут графики

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Ночью и утром возможен небольшой снег, днем без осадков. Местами сохранится гололедица.

Температура ночью опустится до 4–9 градусов мороза, на севере области — до 14 градусов.

Днем ожидается от 2 до 7 градусов мороза.

На автодорогах области местами возможна гололедица, во время снегопада видимость может снижаться до 1–2 километров.

Также читайте: Трассу на Молдову снова открыли: ограничение снято, движение возобновлено.