Ключевые моменты:
- В Одессе и области объявлен I (желтый) уровень погодной опасности;
- 9 февраля ожидается гололедица и небольшой снег;
- Водителей и пешеходов просят быть осторожными.
Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных погодных условиях в Одессе и области. В течение суток 9 февраля сохранится гололедица, объявлен I уровень опасности (желтый).
Погода в Одессе 9 февраля
В Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируют. На дорогах и тротуарах будет скользко.
Ветер северный, со скоростью 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью и днем составит 4–6 градусов мороза.
Городские власти просят водителей не оставлять автомобили на обочинах дорог, под деревьями, линиями электропередач и на решетках ливневой канализации, чтобы не мешать работе коммунальной техники.
Жителям и гостям Одессы рекомендуют внимательно следить за прогнозом погоды, быть осторожными и по возможности ограничить поездки по городу. Особую внимательность советуют проявлять пожилым людям, детям и беременным женщинам.
Выбор редакции: Экстренные отключения света продолжаются: когда вернут графики
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Ночью и утром возможен небольшой снег, днем без осадков. Местами сохранится гололедица.
Температура ночью опустится до 4–9 градусов мороза, на севере области — до 14 градусов.
Днем ожидается от 2 до 7 градусов мороза.
На автодорогах области местами возможна гололедица, во время снегопада видимость может снижаться до 1–2 километров.
Также читайте: Трассу на Молдову снова открыли: ограничение снято, движение возобновлено.