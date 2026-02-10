Ключевые моменты:
- Морозные ночи (до -11 ° С на севере области), сильный юго-восточный ветер 9-14 м/с.
- Облачно без осадков.
- На дорогах гололедица.
Погода в Одессе
В Одессе 11 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет 3-5°С мороза, днем - 2-4°С тепла.
Погода в Одесской области
По Одесской области переменная облачность, без существенных осадков, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7°С мороза, на севере области до 11°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах местами гололедица, ночью и утром возможна дымка с видимостью 1-2 км.
