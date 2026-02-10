Ключевые моменты:

  • Морозные ночи (до -11 ° С на севере области), сильный юго-восточный ветер 9-14 м/с.
  • Облачно без осадков.
  • На дорогах гололедица.

Погода в Одессе

В Одессе 11 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет 3-5°С мороза, днем ​​- 2-4°С тепла.

Погода в Одесской области

По Одесской области переменная облачность, без существенных осадков, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7°С мороза, на севере области до 11°С мороза, днем ​​0-5°С тепла.

На автодорогах местами гололедица, ночью и утром возможна дымка с видимостью 1-2 км.

