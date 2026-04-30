Ключевые моменты:
- Спасатели обнаружили живую домашнюю черепаху Филиппа под завалами дома после атаки дронов 24 апреля.
- Животное пережило несколько дней под развалинами без повреждений.
- Поиски усугубляли значительные разрушения.
Несколько дней под развалинами
От российской агрессии страдают не только люди, но и животные. Однако эта история со счастливым концом. Дело в том, что спасатели, разбирая завалы поврежденного жилого дома в Одессе, обнаружили живую домашнюю черепаху.
Это произошло на месте удара российских обстрелов в ночь на 24 апреля. Об этой находке 29 апреля сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.
В общем, животное по кличке Филипп нашли под обломками на улице Мечникова. Обладательница черепахи Тамара призналась, что не теряла надежды на спасение домашнего питомца.
В департаменте муниципальной безопасности отметили, что поиски усугублялись значительными разрушениями здания. В настоящее время спасатели продолжают работу: они помогают жителям добраться до сохранившегося имущества и устраняют последствия атаки.
Напомним, последствия атаки 24 апреля: повреждено административное здание, частично разрушено двухэтажное здание и пострадали квартиры в трехэтажном доме. Также, погибли супруги пожилого возраста.