черепаха

Ключевые моменты:

  • Спасатели обнаружили живую домашнюю черепаху Филиппа под завалами дома после атаки дронов 24 апреля.
  • Животное пережило несколько дней под развалинами без повреждений.
  • Поиски усугубляли значительные разрушения.

Несколько дней под развалинами

От российской агрессии страдают не только люди, но и животные. Однако эта история со счастливым концом. Дело в том, что спасатели, разбирая завалы поврежденного жилого дома в Одессе, обнаружили живую домашнюю черепаху.

Это произошло на месте удара российских обстрелов в ночь на 24 апреля. Об этой находке 29 апреля сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

В общем, животное по кличке Филипп нашли под обломками на улице Мечникова. Обладательница черепахи Тамара призналась, что не теряла надежды на спасение домашнего питомца.

В департаменте муниципальной безопасности отметили, что поиски усугублялись значительными разрушениями здания. В настоящее время спасатели продолжают работу: они помогают жителям добраться до сохранившегося имущества и устраняют последствия атаки.

Напомним, последствия атаки 24 апреля: повреждено административное здание, частично разрушено двухэтажное здание и пострадали квартиры в трехэтажном доме. Также, погибли супруги пожилого возраста.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
