Ключевые моменты:

Спасатели обнаружили живую домашнюю черепаху Филиппа под завалами дома после атаки дронов 24 апреля.

Животное пережило несколько дней под развалинами без повреждений.

Поиски усугубляли значительные разрушения.

Несколько дней под развалинами

От российской агрессии страдают не только люди, но и животные. Однако эта история со счастливым концом. Дело в том, что спасатели, разбирая завалы поврежденного жилого дома в Одессе, обнаружили живую домашнюю черепаху.

Это произошло на месте удара российских обстрелов в ночь на 24 апреля. Об этой находке 29 апреля сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

В общем, животное по кличке Филипп нашли под обломками на улице Мечникова. Обладательница черепахи Тамара призналась, что не теряла надежды на спасение домашнего питомца.

В департаменте муниципальной безопасности отметили, что поиски усугублялись значительными разрушениями здания. В настоящее время спасатели продолжают работу: они помогают жителям добраться до сохранившегося имущества и устраняют последствия атаки.

Напомним, последствия атаки 24 апреля: повреждено административное здание, частично разрушено двухэтажное здание и пострадали квартиры в трехэтажном доме. Также, погибли супруги пожилого возраста.