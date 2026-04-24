Ключевые моменты:

В результате атаки погибли два человека.

Повреждены и разрушены несколько жилых домов, возникли пожары.

15 человек пострадали, десятки жителей эвакуированы.

Удары по жилым кварталам Одессы: погибшие и пострадавшие

В ночь на 24 апреля российские силы вновь нанесли удар по жилым кварталам Одессы. Под обстрел попали несколько жилых домов, в том числе две двухэтажки и один трёхэтажный дом.

На утро стало известно о гибели супружеской пары в результате ночной атаки — обоим было по 75 лет. Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации.

По данным ГСЧС, в трёхэтажном жилом доме в результате попадания произошли значительные разрушения квартир и вспыхнул пожар. Пострадали шесть человек.

Также серьёзные разрушения зафиксированы в двух двухэтажных зданиях. Спасатели смогли вытащить из-под завалов одного человека и эвакуировали ещё 20 жителей, среди которых двое детей. В этих домах пострадали семь человек.

Всего, по предварительным данным, ранения получили 15 человек. Восемь из них находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь.

С ночи на местах попаданий работают коммунальные службы и спасатели. На местах попаданий задействованы более 140 спасателей. Проводится разбор завалов, уборка территорий и закрытие повреждённых окон.

Для помощи пострадавшим развернуты оперативные штабы. Жители могут получить консультации и подать заявки на компенсации в рамках программы «єВідновлення», а также получить поддержку из городского бюджета.