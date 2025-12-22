Ключевые моменты:

В заведении, где за деньги контактировали с кошками, погибли два котенка.

У владельцев не оказалось документов о вакцинации животных.

Против работы котокафе прошел митинг, ситуацию проверяют службы.

Скандал вокруг котокафе в Одессе

Поводом для скандала в Одессе стало открытие Cat Lounge в ТЦ «Афины», где за оплату можно провести время с котятами и взрослыми кошками. Стало известно, что в этом заведении погибли два котенка. Причина смерти пока неизвестна, возможна вирусная инфекция. Тела животных направят на экспертизу.

Как сообщает «Думская», из четырех котят, которых использовали для развлечения посетителей, двое были в крайне тяжелом состоянии — почти не дышали и не реагировали на происходящее. Прибывшие на место волонтеры, зоозащитники и наряд полиции пытались спасти животных. Но котята умерли прямо в переноске, так и не покинув помещение котокафе.

Оставшихся животных зоозащитники немедленно забрали и передали ветеринарам. Взрослые кошки пока остаются у владелицы заведения, однако активисты опасаются, что и их здоровью может угрожать опасность.

По словам волонтера Юлии, точная причина смерти котят пока неизвестна. Если речь идет о вирусной инфекции, под угрозой находятся все животные. Сейчас решается вопрос их дальнейшего размещения, так как в городе есть проблемы с инфекционными стационарами для животных. Она также отметила, что в котокафе находились породистые кошки, требующие особого ухода, помещение отапливалось только кондиционером, неизвестно, работал ли он ночью, а корм был низкого качества. Не исключено, что котят могли приобрести у нелегальных заводчиков, и они уже были больны с рождения.

В опасности не только животные

Как рассказала журналистам владелица заведения, в помещении постоянно находятся 12 кошек, и любой посетитель после оплаты может с ними контактировать. При этом документы о вакцинации животных она предоставить не смогла.

Также выяснилось, что в помещении нет возможности помыть руки до и после контакта с животными. По словам ветеринара, это создает риски как для посетителей, так и для кошек. Кроме того, постоянное общение с большим количеством людей в замкнутом пространстве может вызывать у животных хронический стресс.

На место прибыли представители департамента экологии Одесского горсовета и государственный ветеринар. Они запросили документы, но проверка не была завершена — инспекторы покинули заведение, заявив, что их не устраивает съемка на камеру. На месте также находились полиция, журналисты и ветеринар.

Реакция горожан и зоозащитников

Зоозащитники заявляют, что аренда животных и постоянный контакт с посетителями без четких правил и контроля — это эксплуатация кошек. По их словам, арендаторы не дают никаких гарантий надлежащего обращения с животными.

В знак протеста под ТЦ «Афины» прошел митинг. Участники требовали запретить подобные заведения и провести полноценную проверку условий содержания животных. «Одесская жизнь» следит за развитием событий.

Ранее в Одессе разгорелся скандал вокруг контактного зоопарка в ТРЦ «City Center» из-за енота-полоскуна по имени Люцифер. Посетители заметили у животного облезлую шерсть, поврежденную лапу и вялость, что вызвало волну возмущения в соцсетях и среди волонтеров.