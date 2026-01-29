Ключевые моменты:

В зоопарк массово подают жалобы с одними и теми же неподтвержденными обвинениями;

Ни одна проверка не выявила нарушений, но давление продолжается;

Дестабилизация работы зоопарка угрожает животным и людям;

Общественные активисты заявляют о серьезных финансовых махинациях в Одесском зоопарке, связанных с фиктивной реконструкцией системы отопления.

Одесский зоопарк и обвинения зоозащитников: позиция администрации

В администрации зоопарка сообщают, что на протяжении долгого времени отдельные лица и группы регулярно направляют обращения и жалобы в правоохранительные и контролирующие органы. При этом обвинения дублируются и, по результатам проверок, не находят подтверждения.

Из-за постоянных аудитов и проверок сотрудники вынуждены отвлекаться от основной работы — ухода, лечения и реабилитации животных. Это, по словам руководства, мешает нормальной деятельности учреждения и создаёт искусственное напряжение вокруг зоопарка.

В зоопарке подчеркивают, что сегодня он выполняет не только природоохранную, но и важную социальную функцию.

Это место психологической поддержки для военных и раненых, детей, живущих в условиях постоянных тревог, и жителей города, которые хотя бы ненадолго могут отвлечься от войны и стресса.

«В зоопарк регулярно передают животных для спасения, вспомним то время, когда в начале широкомасштабного вторжения люди, покидавшие Украину массово несли в зоопарк своих питомцев, начиная от собак и кошек, заканчивая попугаями и шиншиллами. Когда случилось Каховская трагедия, наш зоопарк также аккумулировался для спасения животных из того региона. Не так давно зоопарк работал вместе со всеми одесситами, чтобы спасти птиц, пострадавших в результате экологической катастрофы в Черном море после бомбардировки порта Пивденный», — отметили в администрации.

В администрации считают, что распространяемая так называемыми зоозащитниками информация носит манипулятивный характер. Под лозунгами о «защите животных» выдвигаются требования передать животных в другие зоопарки или фактически закрыть учреждение, что, по мнению администрации, не имеет ни правового, ни экспертного обоснования.

Миллионы за «невидимый» ремонт: в чем обвиняют директора Одесского зоопарка

Зоозащитники и общественные активисты Одессы заявили, что теплолюбивая слониха Венди долгое время содержалась в помещении с ненадлежащей температурой, несмотря на то, что на замену системы отопления ранее было выделено почти 5 миллионов гривен.

По теме: Почему слониха Венди замерзает в Одессе и при чем здесь котел за 5 миллионов гривен

В середине января представители общественной организации «Незламна позиція» посетили зоопарк с проверкой. Речь шла о крупном тендере на капитальный ремонт системы отопления. Выяснилось, что частная компания ООО «Энергорежим» уже получила полную оплату в размере 4,7 млн гривен, однако на месте признаков работающей котельной обнаружить не удалось. Оборудование не введено в эксплуатацию, а его наличие вызывает вопросы у проверяющих.

Попытка получить объяснения лично от директора зоопарка Игоря Белякова не увенчалась успехом — руководитель учреждения внезапно ушел на больничный. Активисты связывают это с попыткой избежать ответственности за подписание актов выполненных работ.

Общественники настояли на внесении данных в ЕРДР и проведении прозрачного досудебного следствия. В результате Приморский районный суд Одессы наложил арест на нежилые здания и постройки зоопарка из-за подозрения в присвоении бюджетных средств во время ремонта котельной. До завершения расследования запрещено продавать, передавать или проводить какие-либо строительные работы в зоопарке, чтобы сохранить доказательства.

А общественный активист и зоозащитник Владимир Самайчук и вовсе призвал к закрытию Одесского зоопарка. Свою позицию он аргументирует нормами европейского законодательства, стандартами EAZA и ценностями благополучия животных, которые являются базовыми для стран ЕС.

Ситуация с котельной и позиция зоопарка

В администрации зоопарка заявили, что сейчас активисты используют тему котельной зоопарка для самопиара.

Администрация подчеркивает:

вся техническая и финансовая документация передана правоохранительным органам;

зоопарк полностью сотрудничает со следствием;

сам факт досудебного расследования не является доказательством вины.

В учреждении заявляют о готовности защищать свою репутацию законными способами и противостоять распространению ложной информации.

Во время войны, подчеркивают в администрации, особенно важно сохранять места, которые поддерживают жизнь, психику и человечность. Одесский зоопарк — одно из таких мест, и его работа не должна быть разрушена фейками и давлением.