Ключевые моменты:

Земельный налог в Болградской громаде снизили с 0,5% до 0,05%.

Решение приняли на повторном голосовании 29 января 2026 года.

Налог пересчитают задним числом — с 1 января 2025 года.

Снижение земельного налога в Болградской громаде

В Болградской громаде на юге Одесской области приняли важное для жителей решение — земельный налог снизили сразу в 10 раз. Вместо прежних 0,5% от нормативной денежной оценки теперь действует ставка 0,05%.

Вопрос рассматривали на 109-й сессии горсовета VIII созыва. Депутатам предложили два варианта: минимальную ставку 0,05% и компромиссный вариант 0,2%, который рекомендовала земельная комиссия. Первое голосование не дало результата, поэтому провели повторное. В итоге депутаты поддержали самый низкий налог.

Во время обсуждения эмоционально выступил депутат из Виноградовки Георгий Кочмарь. Он напомнил, что земли в громаде исторически принадлежали крестьянам, а высокий налог стал тяжелым бременем для людей. По его словам, жители полгода добивались справедливости и испытывали серьезное социальное напряжение.

Проблема началась еще в ноябре 2025 года, когда люди заметили резкий рост налога. Попытки снизить его ранее, в том числе в декабре 2025 года, дали лишь частичный результат — до 0,23%. В январе 2026 года рабочая группа Болградской РГА признала, что этого недостаточно, и потребовала пересмотреть ставку.

Окончательное голосование 29 января 2026 года завершилось успехом. Решение приняли единогласно, а жители, присутствовавшие в зале, встретили его аплодисментами. Документ вступит в силу задним числом — с 1 января 2025 года, поэтому люди смогут получить перерасчет земельного налога за прошлый год.

