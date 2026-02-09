Ключевые моменты:

Горсовет рассматривает прекращение аренды здания инфекционного отделения;

Медики опасаются, что коллектив могут фактически выселить;

Власти обещают сохранить персонал и создать новое инфекционное отделение.

Стены ваши, а ремонт — наш: позиция руководства районной больницы

На 74-ю сессию Измаильского городского совета вынесли вопрос о прекращении договора аренды помещений по улице Тихой, 3. Сейчас в этом здании работает инфекционное отделение Измаильской районной больницы. Тема вызвала активное обсуждение в городе, сообщает местное издание Ізмаїл.City.

Главврач Измаильской райбольницы Олег Садковский выступил с резким заявлением в соцсетях. По его словам, здание хотят забрать после того, как медики своими силами превратили его в современный центр: установили кислородные станции, генераторы, рентген-аппараты и обустроили реанимацию. Садковский опасается, что опытных врачей просто «попросят уйти», как это ранее случилось с дерматологами, а результаты многолетнего труда коллектива перейдут городу бесплатно.

Мэрия Измаила готовит запуск своего инфекционного центра

Городской голова Андрей Абрамченко объяснил ситуацию с юридической стороны. Здания на Тихой, 3 принадлежат громаде города и с 2004 года сдавались в аренду району. Мэр напомнил, что город пошел на встречу медикам и освободил их от оплаты аренды на время ковида и войны, «подарив» таким образом около 4 миллионов гривен.

Договор аренды истечет через четыре месяца после окончания военного положения. После этого городская центральная больница планирует открыть там собственное отделение.

Абрамченко обещает, что процесс будет безболезненным: медикам предложат работу с лучшей зарплатой, а для пациентов медицинская помощь останется непрерывной. Подготовка к созданию нового отделения уже заложена в городскую программу «Здоров’я Ізмаїла» на 2026 год.

