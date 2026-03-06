Ключевые моменты:

Полиция Индонезии подтвердила: расчлененные остатки на Бали принадлежат 28-летнему украинцу Игорю Комарову.

Похищение произошло 15 февраля в Джимбаране; тело обнаружили 26 февраля у пляжа Кетевелл.

Задержан 1 подозреваемый (иностранец), 6 в розыске.

Перед смертью Комарова записал признание о работе в «днепровских офисах» и причастности СБУ и Сергея Лысака (председателя Одесской МВА).

Скандал вокруг убийства украинца на Бали

Полиция Индонезии официально подтвердила, что расчлененные остатки, обнаруженные на побережье Бали, принадлежат 28-летнему украинцу Игорю Комарову. Следствие ведется по фактам похищения и убийства: одного подозреваемого уже задержали, шесть других находятся в розыске.

“Украинская правда” информирует, что ДНК-тесты в Национальном центре судебной экспертизы в Джакарте показали полное совпадение генетического профиля остатков с образцами, предоставленными родителями погибшего.

Добавим, что части тела нашли местные жители 26 февраля недалеко от пляжа Кетевелл. В дальнейшем вдоль реки и побережья обнаружили голову, туловище, руки и ноги.

Управление общих преступлений полиции Бали сообщило, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила: пятна крови в вилле и автомобиле Toyota Avanza в районе Табанан совпадают с ДНК Комарова. Это ужесточает версию следователей, которые жертву перевозили на этой машине и удерживали на вилле в Табанане перед исчезновением.

К слову, Комаров был похищен 15 февраля в Джимбаране. Следователи отследили подозреваемых за видео с камер наблюдения — виден был автомобиль и два мотоцикла между районами Табанан и Бадунг. Задержан один подозреваемый (иностранец), шестеро других объявили в розыск. Полиция обратилась в Интерпол за помощью в международном розыске.

Что предшествовало трагедии

В конце февраля в сети появилась информация, что на Бали украли Ермака Петровского и Игоря Комарова — сыновей днепровских бизнесменов. Петровскому удалось скрыться, а Комарова, по данным, пытали и требовали 10 миллионов долларов выкупа. Кроме того, в сети распространили видео, где Комаров признается в причастности к «днепровским офисам». Он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарек), получая по 15 тысяч долларов каждый месяц с каждого. По его словам, к этому бизнесу также причастны сотрудники СБУ и экспредседатель Днепропетровской ОВА, нынешний глава Одесской МВА Сергей Лысак. Мол, под их «покровительством» в Днепре действует сеть колл-центров «Девятки».

Читайте также: «покатушки» на Куяльнике закончились вмешательством полиции.