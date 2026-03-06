Ключевые моменты:

В городе Березовка Одесской области произошел пожар в частном жилом доме.

Во время тушения спасатели обнаружили тело хозяина дома, мужчины 1958 года рождения.

Причину возникновения пожара в настоящее время устанавливают специалисты.

По данным ГСЧС, огонь вспыхнул в частном жилом секторе на улице Героев Украины.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что очаг возгорания находился внутри жилого дома, где горели домашние вещи и мебель. Пожарным удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать огонь на площади 30 квадратных метров, предотвратив дальнейшее распространение пламени.

К сожалению, спасти хозяина дома не удалось. В ходе работ по ликвидации последствий пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины 1958 года рождения без признаков жизни.

На месте происшествия работали специалисты ГСЧС. В настоящее время эксперты устанавливают причину возникновения пожара. Информации о других пострадавших не поступало.

