Ключевые моменты:

На обочине в Авангарде нашли тело убитого 29-летнего дальнобойщика.

Полиция установила личности подозреваемых — это жители Одессы и Болградского района.

Мужчины объявлены в розыск, им грозит пожизненное заключение.

Розыск подозреваемых в убийстве дальнобойщика

Нацполиция Одесской области сообщила, что в начале ноября в поселке Авангард было найдено тело 29-летнего дальнобойщика из Болградского района. У мужчины обнаружили телесные повреждения, указывающие на насильственную смерть.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что к преступлению причастны 40-летний односельчанин погибшего и 37-летний житель Одессы. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы заочно сообщить обоим о подозрении в умышленном убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины подозреваемым грозит наказание — до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мужчин объявили в розыск, полиция проводит мероприятия для установления их местонахождения и задержания. Правоохранители просят граждан сообщать любую информацию о разыскиваемых в полицию:

Варсан Николай Иванович , 06.06.1988 г.р.

, 06.06.1988 г.р. Аврамов Иван Дмитриевич, 08.09.1985 г.р.

Контакты: дежурная часть — +380 97 647 1940, либо спецлиния 102.

