11 апреля, нападение российских «шахедов» на частный дом в Слободке (Одесса), накануне Пасхи.

Погибли супруги, среди которых Анастасия Погорелова заместитель директора лицея №16 по административно-хозяйственной части.

Погибли супруги

В департаменте образования и науки Одесского городского совета сообщили, что 11 апреля от российской атаки «шахедами» на частный дом в микрорайоне Слободка погибла заместитель директора лицея №16 по административно-хозяйственной части Анастасия Погорелова и ее муж.

Анастасия была человеком образовательной семьи города. В 2019 году она работала воспитателем в дошкольном образовании №52, а в декабре 2025 года присоединилась к коллективу лицея №16, где занимала должность заместителя директора по административно-хозяйственной части.

