Ночная атака дронов на Одессу: фото разрушений

Ночью 11 апреля российские дроны атаковали Одессу, в результате чего погибла молодая пара.

По информации корреспондента «Одесской жизни» со ссылкой на свидетелей, их дом попал под удар, и, по словам очевидцев, у людей не было шансов спастись. Соседи отмечают, что хорошо знали погибших и до сих пор не могут поверить в случившееся. У пары остался сын-подросток, который на момент трагедии находился за границей.

В результате атаки также пострадала 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу, врачи уточняют состояние пострадавшей.

Ударом был поврежден жилой сектор города: разрушен одноэтажный дом, поврежден верхний этаж 12-этажного здания, а также крыша и верхний уровень 5-этажного общежития. В частных домах выбиты окна. Кроме того, повреждены не менее 15 автомобилей.

Общежитие в Лузановке на утро после атаки: