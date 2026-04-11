Ключевые моменты:
- В Одессе во время ночной атаки погибла молодая пара.
- Еще одна пострадавшая женщина госпитализирована.
- Повреждены жилые дома и не менее 15 автомобилей.
Ночная атака дронов на Одессу: фото разрушений
Ночью 11 апреля российские дроны атаковали Одессу, в результате чего погибла молодая пара.
По информации корреспондента «Одесской жизни» со ссылкой на свидетелей, их дом попал под удар, и, по словам очевидцев, у людей не было шансов спастись. Соседи отмечают, что хорошо знали погибших и до сих пор не могут поверить в случившееся. У пары остался сын-подросток, который на момент трагедии находился за границей.
В результате атаки также пострадала 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу, врачи уточняют состояние пострадавшей.
Ударом был поврежден жилой сектор города: разрушен одноэтажный дом, поврежден верхний этаж 12-этажного здания, а также крыша и верхний уровень 5-этажного общежития. В частных домах выбиты окна. Кроме того, повреждены не менее 15 автомобилей.
Общежитие в Лузановке на утро после атаки: