Все знакомы с известной фотографией марширующих советских воинов 10 апреля 1944 года на фоне Оперного театра. А ведь был вариант развития событий, когда им пришлось бы маршировать не по сохранившемуся городу, а среди обугленных развалин.

Накануне своего отступления немецкие оккупанты планировали сделать с Одессой то же самое, что и с другими захваченными городами — уничтожить, взорвать все ключевые инфраструктурные объекты и самые значимые здания.

Так не доставайся же ты никому!

Отступая с оккупированных территорий Советского Союза немцы старались уничтожить все. Взрывались мосты. Горели города и деревни. Специальные поезда крушили за собой железнодорожные пути. Пускали «в расход» и население — здесь уже зависело от человечности тех или иных командиров. По сути, оккупированные города сохранились более-менее целыми лишь там, где немцам не дали возможности воплотить в жизнь свои варварские планы.

В стремлении уничтожить всю инфраструктуру, оставляя противнику «выжженную землю» немецкие войска были не одиноки. Точно так же поступали в 1941 году: взорвали Крещатик в Киеве, здание комендатуры в Одессе, был готов к подрыву Ленинград и Балтийский флот.

Цель таких действий лишь одна, если пытаться объяснить ее рационально,и- не дать наступающему врагу возможности пользоваться захваченными объектами и тем самым потенциально ослабить его.

Весной 1944 года румынскую оккупационную администрацию в Одессе сменило германское военное командование. Когда стало понятно, что немецкие части не смогут удержать город, были заминированы порт, вокзал, Оперный театр, Филармония и ряд других объектов. Одесса тоже должна была стать «выжженной землей»

Как спасли город от взрывов

Наступающие советские войска прекрасно знали, что происходило в Одессе. Во-первых, работала разведка. Во-вторых, имелась агентура. В-третьих, поддерживались связи с немногочисленными на тот момент партизанами. Но партизаны были больше разведчиками, чем партизанами или диверсантами в классическом смысле.

Уже 8-9 апреля части 3-го Украинского фронта были совсем неподалеку от города — было видно заводские трубы и крыши домов. 5-я ударная и 6-я армии наступали фронтально, вдоль морского побережья, от Николаева. С севера Одессу обходила конно-механизированная группа генерала Плиева — с целью окружить немецкие войска в Одессе. Полностью окружить и прижать к морю немцев не удалось. У них остался путь отступления к Днестровскому лиману — с возможностью переправиться через него у Овидиополя или в районе Каролино-Бугаза. Именно поэтому самые тяжелые бои развернулись не на подступах к городу, а вдоль дороги на Овидиополь. Командующий фронтом генерал Родион Малиновский был родом из Одессы. И, естественно, меньше всего хотел разрушения своего родного города.

Однако решающим оказался все же «слив» информации о заложенной взрывчатке под ключевыми объектами Одессы.

Напомним, что мы уже рассказывали об освобождении Одессы и писали о том, как устроили для оккупантов «тарарам».

Как это было?

Дело было так. В последние дни немецкой обороны воевавшие на стороне гитлеровцев словацкие части принимали участие в поддержании порядка на улицах и в минировании порта и зданий. Кто-то из словаков передал информацию о готовности взорвать Одессу партизанам и советским разведчикам. И уже к утру 9 апреля на столе у Малиновского были исчерпывающие данные о том, что может произойти, если бои за город затянутся или если он подвергнется артиллерийскому обстрелу.

Было принято несколько решений, которые привели к сохранности города от взрывов. Но это увеличило потери среди советской пехоты. От артиллерийского обстрела или бомбардировки с воздуха отказались из опасения, что оккупанты приведут в действие свои адские машины и превратят город в развалины. Кроме того, от попаданий снарядов и бомб заложенная немцами взрывчатка могла сдетонировать.

Немцам дали выйти из города, а затем уничтожили их по дороге к Днестровскому лиману. Сам город взяли штурмом в ночь с 9 на 10 апреля. Самые тяжелые бои были на Пересыпи.

Свой дьявольский план взорвать город немцы смогли лишь частично. В период с 7 по 9 апреля взлетели на воздух здание железнодорожного вокзала, часть причалов и сооружений в порту, ряд промышленных предприятий.

А пока освободители маршировали по Ришельевской, саперы уже взялись за обезвреживание зарядов в Оперном театре, в Филармонии и других здания.

Как восстанавливали вокзал

После освобождения Одессы портовые причалы частично восстановили уже к октябрю 1944 года. Очень быстро отстроили разрушенные за время обороны, оккупации и освобождения заводы. Гораздо дольше восстанавливали жилые дома. При этом массово использовался труд немецких и румынских пленных. Их было более 12 тысяч, и именно их руками воссозданы практически все разрушения. Мало того, уже в 1947 году начала работать совершенно новая электростанция — Одесская ТЭЦ.

Совершенно иначе обстояла ситуация с вокзалом. В качестве временной меры для пассажиров приспособили здание нынешнего учебного корпуса экономического университета.

Лишь в сентябре 1950 года началось строительство нового здания вокзала по проекту архитектора Леонида Чуприна. Новый вокзал по своей компоновке повторяет разрушенное старое здание. Те же три арки центрального входного портала, один большой центральный зал с круглым куполом. Но новое здание выше, с более «ампирными» формами типичной позднесталинской монументальной архитектуры.

Строили его уже не руками пленных, а методом «народной стройки». Рабочие с заводов, преподаватели и студенты — проводили здесь «субботники» и «воскресники». Одесский строительный институт разработал методику «скоростного строительства» с применением, в основном, ручного неквалифицированного труда. Стройматериалы привозили со всего Советского Союза — дымчатый мрамор с Кавказа, серый мрамор из Средней Азии. Хотя несущие стены строили из местного известняка.

Таким образом именно вокзал, введенный в эксплуатацию летом 1952 года стал своеобразным символом завершения восстановления послевоенной Одессы.

Фото: из открытых источников

Напомним, что мы рассказывали об оккупации Одессы и публиковали пять фактов об этом сложном времени в истории нашего города.