Житель села Нерушай Сергей Чонка погиб во время выполнения боевого задания в зоне боевых действий.

В Сумской области из-за надвечернего физического истощения остановилось сердце 33-летнего боевого медика Дмитрия Зубова.

В обеих громадах выразили глубокие соболезнования семьям и близким павших воинов.

В Татарбунарском городском совете сообщили о гибели военнослужащего ВСУ Сергея Чонки (на верхнем фото). Мужчина проживал в селе Нерушай Белгород-Днестровского района.

«Сергей Чонка погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий. Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины», – отметили в исполнительном комитете горсовета.

Черная скорбь пришла и в Ананьевскую городскую территориальную громаду – домой на щите возвращается 33-летний младший сержант ВСУ Дмитрий Зубов.

Дмитрий встал на защиту Родины в декабре 2022 года. Он служил боевым медиком 4-й роты 2-го батальона 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Его жизнь оборвалась 18 мая 2026 года во время выполнения обязанностей в Сумской области. Как подчеркнули в громаде, организм молодого воина просто не выдержал колоссального, надчеловеческого истощения после лет службы, тяжелых ранений и многочисленных контузий.

«Бывают люди, чья открытость, искренность и доброта оставляют неизгладимый след в сердцах каждого, кто их знал. Именно таким был наш Дима. Молодой, 33-летний парень, у которого было множество копилок, который строил планы на будущее и больше всего любил жизнь. Сегодня мы говорим о нем не только как об отважном младшем сержанте, а как о человеке, который отдал себя Родине без остатка», – рассказали в Ананьевской громаде.

У Дмитрия остался любящий отец. О дате, времени и месте прощания с защитником в громаде пообещали сообщить дополнительно.

Вечная память и слава Героям!

