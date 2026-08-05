Ключевые моменты:
- Завтра, 6 августа, в Одессе и области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- В Одессе днем ожидается до +34°С, по области – до +37°С.
- Дождей не прогнозируют, ветер будет слабым.
Погода в Одессе 6 августа
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 23-25°С, днем она поднимется до 32-34 °С.
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Погода в Одесской области 6 августа
В Одесской области завтрашний четверг обещает быть жарким и сухим. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-25°С, днём воздух прогреется до 32-37°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы рассказывали, как девушка из Одесской области превратила картонную коробку в музей народных сокровищ.