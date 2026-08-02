Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 3 августа осадков не ожидается.
  • Днем в Одессе воздух прогреется до +32°С.
  • По области температура повысится до +35°С.

Погода в Одессе 3 августа

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 20-22°С, днем – 30-32°С.

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Погода в Одесской области 3 августа

По области также прогнозируют переменную облачность и сухую погоду без осадков.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-22°С, днем – 30-35°С.

На автомобильных дорогах области видимость будет хорошей.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета

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