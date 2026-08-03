Ключевые моменты:

Музей вырос из небольшой домашней коллекции рушников.

Экспонаты передают жители сел Зеленогорской громады.

Коллекция сохраняет быт и традиции Надкодымского края.

В музее проводят экскурсии и этнографические мероприятия.

Корреспондент «Одесской жизни» Юрий Федорчук отправился в поселок Зеленогорское, чтобы своими глазами увидеть необычный музей, созданный местной жительницей Анной Заболотной. Во время встречи журналист узнал, как домашняя коллекция старинных рушников постепенно превратилась в этнографический дом, где сегодня хранятся сотни предметов быта и семейных реликвий жителей Надкодымского края.

Старинные рушники — в коробке на шкафу

Свой этнопроект «Сокровища из бабушкиного сундука» 25-летняя художественный руководитель Зеленогорского центра культуры и досуга начала еще школьницей с коллекционирования вышитых рушников. Последние два года она собирает старинные вещи: вышивки, посуду, старинные предметы повседневного быта.

Чтобы сохранить и показать эти находки, Анна приобрела сельский дом, который превратила в настоящий этнографический музей Надкодымского края — пока единственный в поселке Зеленогорское.

Анна Заболотная увлеклась коллекционированием народных древностей, когда помогала своей бабушке-библиотекарю Любови Богопольской обустраивать этнографическую комнату в Зеленогорской библиотеке.

— Сначала я собирала старинные рушники, простыни, наволочки и другие семейные вещи, которые хранились у моих бабушек и прабабушек. Сначала это было лишь увлечение — без четкого плана или мысли превратить коллекцию в музей. Найденное хранилось на шкафу в обычной картонной коробке. К сожалению, тогда я еще не понимала, насколько важно записывать историю каждой вещи. Поэтому сейчас уже невозможно установить владельцев части экспонатов, — рассказала Анна Заболотная.

На учебу — со своими сокровищами

После окончания школы девушка уехала учиться в Уманский педагогический колледж, взяв с собой заветную коробку с семейными сокровищами. Работая в детском саду на Черкасщине, она использовала свои вышиванки в воспитательной работе с детьми. Параллельно получила полное высшее образование в Уманском педагогическом университете.

В начале большой войны Анна вернулась в родной поселок. Сначала работала в Доме культуры, затем — в школе, а сейчас является художественным руководителем Зеленогорского центра культуры и досуга, где регулярно проводит этнографические мероприятия: Андреевские и Шевченковские вечерницы, фольклорные праздники и мастер-классы по народным ремеслам. Иногда она устраивает интересные занятия для школьников в этнографическом домике на окраине Зеленогорского.

Увлечение девушки разделяют ее родные и близкие. Когда они рассказали о ее хобби своим знакомым, те начали приносить Анне старинные вещи. Передавая семейные реликвии для доброго дела, люди говорили, что хотят сохранить память о своих родителях, дедушках и бабушках.

Больше всего предметов крестьянского быта поступило в музей молодой этнографа из сел Васильевка, Владимировка, Шликарево, Ясеново, Солтановка, Гвоздавка Зеленогорской громады.

— В моем этнодоме есть рушники, рубашки, предметы быта, глиняная посуда, деревянные орудия труда, прядильные принадлежности, декоративные изделия, женские платки и множество других аутентичных экспонатов. Это пространство, где хранится память поколений, — с восхищением рассказывает Анна. — Та маленькая картонная коробка постепенно превратилась в целый этнодом.

Есть и ткацкий станок, и рубель, и веретено

Каждый экспонат здесь хранит память о своих владельцах.

Вот во дворе сушатся только что выстиранные полотна, которые вскоре займут свое место среди сохраненных памяток. Это рушники, подаренные Валентиной Белоконь из села Ясеново Второе, вышитые ее бабушкой и матерью.

А вот аутентичный ткацкий станок. Его Анне передал родственник сельской труженицы и мастерицы Матроны Митрофанской Станислав Мочуляк. Он рассказал, что на этом станке Матрона Степановна соткала множество вещей для семьи и хозяйства.

Рядом — веретено, пяльцы, деревянный гребень для расчесывания волокон льна или конопли перед прядением.

Есть и рубель — прадед современной утюга, который служил для разглаживания и выбивания белья. Белье наматывали на скалку, а сверху «катали» рубелем. Неподалеку стоит прялка, на которой долгими зимними вечерами хозяйки пряли нити для ткачества.

Деревянный сундук с приданым невесты

— Почетное место занимает деревянный сундук Марии Синявской — сестры моей прабабушки Ольги. Когда-то в нем хранились вышитые рушники, рубашки, праздничные платки, тканые простыни — приданое невесты, которое девушка готовила к своей свадьбе. Открывая его, словно слышишь шепот бабушкиных молитв, чувствуешь запах сушеных трав и тепло ее рук, складывавших сюда самое дорогое. Сундук тети Марии — молчаливая рассказчица женской истории нашего рода, — рассказала Анна Заболотная, проводя экскурсию по своему музею.

На кухне у стены стоят хлебная лопата, рогачи и веник для паутины — вещи, без которых невозможно представить крестьянский быт.

Дожили до наших дней и жернова — семейная реликвия Гавриила Рубли из Гвоздавки, передававшаяся из поколения в поколение.

Каждая вещь создана с молитвой

На стенах, словно древние обереги, развешаны вышитые рушники. Их яркие, насыщенные узоры — маки, калина, орнаменты — не только украшают, но и несут глубокий смысл, оберегая пространство. Каждый рушник — это отдельная история: свадебный, подаренный на счастье; праздничный, которым украшали иконы; повседневный, вышитый для дома. Их создавали с молитвой. В их узорах — защита, в цветах — символика жизни и радости, в ткани — забота женских рук, хранивших домашний очаг.

— Вышитые картины, подаренные тетей моего отца Зиной, изображают сцены из сельской жизни. Казак на коне, ветряная мельница у реки, полевые цветы придают музею особое очарование, — говорит Анна. — Вот на кровати подушки с вышитыми наволочками моих бабушек Марии и Ганны и прабабушки Ольги. Простыни, вышитые около ста лет назад Ганной Заболотной, мамой деда Василия, и соседкой моей прабабушки Параски Марией Голодняк. Этот домашний текстиль не только согревал тело — он дарил чувство защищенности, оберегал своих хозяев.

Орнаментированный вышивкой подзор — украшенный край простыни — также из семейного сундука.

Плетеные коврики — вторая жизнь старых вещей

В углу этнодомика стоит старинный деревянный стол, накрытый изящной кружевной скатертью. На столе, в окружении душистых сухоцветов, стоят старинные иконы.

Рядом — глиняная посуда для приготовления пищи и выпечки хлеба. Например, ночвы для замешивания теста передала Анастасия Молодец.

Старинные плотницкие инструменты — рубанок, шерхебель, фуганки, ручная пила по дереву, форма для изготовления кирпича — были незаменимы при строительстве в селе.

Особый уют создают традиционные половики — тканые дорожки ручной работы, которыми застилали пол. Хозяйки ткали их, используя остатки ткани. Есть и вязаные круглые коврики из лоскутков, которые также делали из старой одежды или полотна. Это еще один пример народной мудрости и бережливости: ничего не выбрасывалось — все переплеталось в новую вещь, наполненную смыслом.

Из музыкальных инструментов представлены деревянная свирель и глиняная свистулька — такие мастерили еще наши предки-трипольцы.

Семейные рецепты, маковейчики и свечи

Анна также хранит старинные рецепты своего рода. Среди них — почти забытый рецепт выпечки хлеба, которым уже давно никто не пользуется.

Наряду с коллекционированием она изготавливает ароматные свечи из пчелиного воска, а к празднику Маковея создает авторские обереги из колосьев, маковых коробочек, лаванды, бессмертника и других полевых растений.

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