Ключевые моменты:

На пляже под Одессой течение унесло в море ребенка и мужчину, пытавшегося его спасти.

Вернуть людей к берегу пока не удалось.

ГСЧС пока официально не комментировала ситуацию.

По предварительной информации местных Teлеграм-каналов, инцидент произошел на одном из пляжей Каролино-Бугаза.

Сообщается, что 9-летнего ребенка на надувном матрасе начало относить течением в открытое море. На помощь ему поплыл его дядя, однако сильное течение унесло и его.

Предварительно, проведение спасательной операции может осложняться минной опасностью, поскольку спасателям нужно ждать разрешения на выход в море.

«Приехала полиция, сказала ничего не можем сделать – это заминированная зона, передали информацию военным, ждем от них разрешения выйти в море. Отдыхающий мужик взял свой сап и поплыл за ними, они там уже 3 часа, вроде как подплыл к ним и закрепил матрас на сап, но не может выплыть из за течения и ветра», – пишут очевидцы происшествия.

Также отмечается, что происшествие могло случиться на пляже, который, вероятно, не входит в перечень официально открытых для отдыха.

Официальной информации от ГСЧС на момент публикации не поступало.

Напомним, в начале июля на берегу возле Пивденного нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую 19 июня унесло в море на надувном круге на стихийном пляже в селе Сычавка.