Ключевые моменты:
- На пляже под Одессой течение унесло в море ребенка и мужчину, пытавшегося его спасти.
- Вернуть людей к берегу пока не удалось.
- ГСЧС пока официально не комментировала ситуацию.
По предварительной информации местных Teлеграм-каналов, инцидент произошел на одном из пляжей Каролино-Бугаза.
Сообщается, что 9-летнего ребенка на надувном матрасе начало относить течением в открытое море. На помощь ему поплыл его дядя, однако сильное течение унесло и его.
Предварительно, проведение спасательной операции может осложняться минной опасностью, поскольку спасателям нужно ждать разрешения на выход в море.
«Приехала полиция, сказала ничего не можем сделать – это заминированная зона, передали информацию военным, ждем от них разрешения выйти в море. Отдыхающий мужик взял свой сап и поплыл за ними, они там уже 3 часа, вроде как подплыл к ним и закрепил матрас на сап, но не может выплыть из за течения и ветра», – пишут очевидцы происшествия.
Также отмечается, что происшествие могло случиться на пляже, который, вероятно, не входит в перечень официально открытых для отдыха.
Официальной информации от ГСЧС на момент публикации не поступало.
Напомним, в начале июля на берегу возле Пивденного нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую 19 июня унесло в море на надувном круге на стихийном пляже в селе Сычавка.