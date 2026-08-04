Ключевые моменты:

Температура в Одессе: ночью +22…+24°C, днем +32…+34°C.

Температура по области: ночью +19…+24°C, днем +32…+37°C.

Морская вода: комфортные +23…+24°C.

Осадки и ветер: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Уровень пожароопасности: чрезвычайный (V класс).

Подробный прогноз по Одессе

В среду в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится.

Северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с принесет лишь небольшое облегчение, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура ночью 22-24°С, днем ​​32-34°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Погода в Одесской области 5 августа

В области также осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Температура ночью 19-24°С, днем ​​столбики термометров покажут 32-37°С.

На автодорогах области видимость будет хорошей.

Внимание: чрезвычайная пожарная опасность!

С 5 по 7 августа в Одессе и области объявлен наивысший (V класса), местами высокий (IV класса) уровень пожарной опасности. В сухую и ветреную погоду любой брошенный окурка или не потушенный костер может привести к масштабным возгораниям.

Спасатели и городские службы призывают соблюдать правила безопасности:

Не выжигать сухую траву и камыш на открытых территориях;

Не разводить открытый огонь в лесопарковых и прибрежных зонах;

Не бросать непотушенные спички и окурки на обочинах и в зеленых зонах;

Не оставлять на солнце мусор (особенно стекло, которое может сработать как линза);

Внимательно следить за детьми и не допускать их игр с огнем.

Прогноз на 6–7 августа: пик зноя

Настоящий температурный пик ждет регион во второй половине недели. 6 и 7 августа температура воздуха по области ночью составит +20…+25°C, а днем раскалится до +34…+39°C (в прибрежной зоне — до +31°C).

Украина — в эпицентре европейского зноя

По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни Украина станет одной из самых жарких стран Европы. Причиной стал мощный антициклон, сформировавшийся над континентом: он блокирует циркуляцию воздуха и удерживает раскаленные массы. В отдельных регионах Балкан и Восточной Европы температура может достигать отметки +40…+43°C.

Подавляющую часть Украины жара накроет волной до +36…+37°C, однако уже после пиковых значений ожидается сберегающий спад температуры и долгожданные дожди.