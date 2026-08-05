Ключевые моменты:

Одесская область вошла в тройку лидеров Украины по количеству заявлений в учреждения высшего образования в 2026 году.

В университеты региона подали 88 841 заявление, уступив только Киеву и Львовской области.

Вступительная кампания-2026 стала самой масштабной за последние пять лет.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» вошел в топ-10 самых популярных вузов Украины.

Почти 89 тысяч заявлений в вузы Одесской области

Несмотря на постоянные воздушные тревоги и российские атаки, Одесская область остается одним из главных образовательных центров страны. Более того, регион вошел в тройку лидеров Украины по количеству заявлений в учреждения высшего образования, а один из одесских университетов оказался среди самых востребованных в стране.

По данным аналитиков Education.ua, в 2026 году в университеты Одесской области было подано 88 841 заявление. По этому показателю регион занял третье место в Украине.

В целом вступительная кампания этого года стала самой масштабной за последние пять лет. По состоянию на 1 августа документы на бакалавриат и медицинскую магистратуру подали 242 666 абитуриентов, что почти на 17% больше, чем годом ранее. Общее количество заявлений достигло 1 189 960, что почти на 30% превышает показатель 2025 года.

Лидером по количеству поданных заявлений традиционно стал Киев — 279 488 заявлений. Второе место заняла Львовская область с 155 943 заявлениями, а Одесская область замкнула тройку лидеров. Далее в рейтинге расположились Харьковская и Днепропетровская области.

Эксперты отмечают, что даже в условиях войны Одесса продолжает привлекать будущих студентов. На выбор абитуриентов влияют не только высокий авторитет местных университетов, но и региональные коэффициенты, повышающие конкурсный балл при поступлении в вузы прифронтовых регионов.

Кроме того, в десятку самых популярных университетов Украины вошел Национальный университет «Одесская юридическая академия». Учебное заведение получило 19 509 заявлений от абитуриентов и заняло девятое место во всеукраинском рейтинге.

В то же время второй год подряд самой востребованной специальностью остается «Менеджмент» — на нее подано более 100 тысяч заявлений. Также стабильно высоким спросом пользуются специальности в сферах информационных технологий, психологии, экономики и гуманитарных наук.

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