Ключевые моменты:
- 4 августа в Одессе ожидается +32…+34°С, в Одесской области — до +37°С.
- По прогнозу синоптика Наталки Диденко, жара сохранится на протяжении всей недели.
- Постепенное снижение температуры ожидается ближе к 8 августа.
Погода в Одессе
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северный, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 21–23°С, днем воздух прогреется до 32–34°С.
Какая погода ожидается в области
В Одесской области также прогнозируется сухая погода с переменной облачностью. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Ночью температура составит 18–23°С, а днем воздух прогреется до 32–37°С. Видимость на автодорогах области будет хорошей.
Также синоптики предупреждают, что 4–6 августа в Одесской области сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, жаркая погода сохранится в Украине на протяжении всей недели. Лишь ближе к 8 августа температура воздуха начнет постепенно снижаться.
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