Ключевые моменты:

В результате ракетного удара РФ по полигону погибли 10 человек, около 100 ранены.

На объекте проходило мероприятие для представителей оборонно-промышленного комплекса.

Офис Генпрокурора расследует как военное преступление оккупантов, так и ненадлежащее исполнение обязанностей организаторами встречи.

Что произошло на полигоне под Киевом

О ракетном ударе по специализированному мероприятию сообщил Украинский совет оружейников. В организации отметили, что не выступали организаторами встречи, но находятся на связи с пострадавшими коллегами и оказывают им помощь.

Точное место проведения события публично не разглашалось, однако, по данным СМИ, анонсы с датой мероприятия ранее появлялись в открытом доступе.

Основатель оборонной компании «FC» Валерий Боровик в эфире телеканала «Киев24» заявил, что на полигоне находились его знакомые, и высказал мнение, что удар оккупантов был прицельным.

Представители совета оружейников обратились к общественности с просьбой соблюдать информационную тишину:

«Просим воздержаться от распространения фото и видео с места событий, геолокации, информации о пострадавших, названиях компаний и других деталей, которые могут нанести вред людям, работе Сил обороны или следствию».

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Позиция Генпрокуратуры: от ответственности не освобождает даже война

Данные о погибших и раненых подтвердил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Офис Генпрокурора взял под процессуальное руководство расследование по двум направлениям:

Ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны (военное преступление РФ).

Ч. 3 ст. 367 УК Украины — возможное ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, повлекшее гибель людей.

Правоохранительные органы намерены установить, кто принимал решение о проведении массовой встречи оружейников, кто согласовывал время и место, а также насколько адекватно были оценены риски и меры безопасности в условиях постоянной ракетной угрозы.

«Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Напротив – требует максимального профессионализма, осторожности и осознания каждого шага», — подчеркнул Генпрокурор.

Удары по полигонам во время войны: какие выводы сделаны

За время полномасштабной войны российские войска неоднократно наносили прицельные ракетные удары по учебным центрам, военным полигонам, местам дислокации и массовых построений/собраний личного состава.

1. Удар по Яворовскому полигону (Львовская область) — 13 марта 2022 года

Российские войска выпустили около 30 крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков по Международному центру миротворчества и безопасности.

На полигоне находились украинские военнослужащие и иностранные добровольцы. По официальным данным, погибли не менее 64 человек, десятки получили ранения. Позже СБУ задержала корректировщика — бывшего сотрудника КГБ, который наводил ракеты, его приговорили к 15 годам тюрьмы.

2. Ракетный удар по учебному центру «Десна» (Черниговская область) — 17 мая 2022 года

Самолеты РФ нанесли авиаудар четырьмя ракетами по поселку Десна, где расположен главный учебный центр Сухопутных войск ВСУ.

Атака пришлась по казармам. Из-за сильных разрушений поисково-спасательные работы продолжались несколько дней. Позже Президент Украины сообщил, что под завалами погибли 87 человек.

3. Удар по награждению 128-й бригады в Запорожской области — 3 ноября 2023 года

В прифронтовом селе Дмитровка российская ракета «Искандер-М» попала по месту массового построения бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых собрали для награждения в День артиллерии. Погибли 19 военнослужащих, в том числе высокопоставленные офицеры, еще десятки получили ранения.

Инцидент вызвал огромный резонанс. Командующий бригадой был отстранен, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту халатности военного командования.

4. Удар по Институту связи в Полтаве — 3 сентября 2024 года

Две баллистические ракеты «Искандер-М» поразили территорию Полтавского военного института связи и соседнюю больницу. Время между тревогой и прилетом составило считанные секунды. Это был один из самых смертоносных ударов по военным/учебным объектам: более 55 погибших и свыше 300 раненых.

Минобороны и правоохранители начали масштабное расследование условий размещения курсантов и соблюдения мер безопасности при тревоге.

Фото — фейсбук президента Владимира Зеленского