Прогноз погоды в Одессе на 9 августа
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 августа
По Одесской области в субботу ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
