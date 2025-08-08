Одесса, море

Ключевые моменты:

  • В Одессе 9 августа – переменная облачность, без осадков, до +32 °C, северный ветер;
  • В Одесской области – сухо и жарко, до +35°C, хорошая видимость на дорогах

Прогноз погоды в Одессе на 9 августа

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 30-32°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 9 августа

По Одесской области в субботу ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 30-35°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

