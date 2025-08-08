Ключевые моменты:

В селе Плоское стартовал мобильный аптечный пункт с лекарствами по рецепту и без;

Услугой уже воспользовались 19 жителей, следующий выезд — 21 августа;

Сеть «Бажаємо здоров’я» планирует обслуживать и другие села севера Одесщины.

Во время выезда данной услугой воспользовались девятнадцать человек.

– Мы искренне благодарим всех причастных за организацию работы мобильного аптечного пункта в нашем селе, а сотрудникам мобильной аптеки — за доброжелательность и качественное обслуживание, – говорит жительница села Елена Ковальчук.

Следующий выезд мобильной аптеки состоится согласно графику 21 августа.

Заработают ли мобильные аптечные пункты в других селах Балтской громады?

На этот вопрос ответил директор Балтского центра ПМСП Станислав Черный.

– Внедрение работы мобильных аптечных пунктов актуально, ведь сёла Балтщины уже долгое время без аптек. Конечно, это было бы удобно для жителей отдаленных сел. Центр ПМСП вместе с руководством Балтского горсовета неоднократно обращались к аптечным сетям, работающим на территории Балты, с предложением открыть мобильные аптечные пункты. На данный момент откликнулась только Национальная сеть аптек «Бажаємо здоров’я».

Как отметил Станислав Иванович, эта сеть аптек разработала график выездов на север Одесщины. Учитывая, что выездная аптека уже работает в соседних с Балтщиной селах Любашевщины, они согласились обслуживать села Гольма и Плоское.

– Это своеобразная аптека на колесах. Сегодняшний выезд был стартом, пробой. В аптеке есть интернет, и она может отпускать доступные лекарства, – сказал Станислав Черный. – Однако работа мобильных аптек имеет свою специфику. Ведь нужен транспорт, оснащенный холодильниками. Сегодня к доставке лекарств присоединилась «Укрпочта». Каждый может связаться с оператором «Укрпочты» и заказать необходимые медикаменты. А оператор уже сам находит препараты и доставляет их человеку. В целом, идея мобильных аптек хорошая. Но нужно, чтобы ее поддержали и сами фармацевты. Мобильные аптеки — это один из вариантов, который позволит обслуживать отдаленные от Балты села.

