Ключевые моменты:

4 ноября ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 — это низкий уровень, соответствующий слабым геомагнитным бурям.

Прогноз магнитных бурь на 4 ноября

По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 4 ноября ожидается солнечная активность с К-индексом от 2 до 3— это низкий уровень, соответствующий слабым геомагнитным бурям. Это значит, что серьезных магнитных бурь не ожидается, однако небольшие колебания магнитного поля возможны.

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Даже слабая солнечная активность может вызвать головную боль, усталость или раздражительность у чувствительных людей. В такие дни важно нормализовать сон, пить больше воды и избегать тяжелой пищи и алкоголя.

Специалисты напоминают: солнечная активность — величина непостоянная. Вспышки на Солнце могут меняться в течение суток, поэтому следить за обновлениями прогноза стоит регулярно.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Спите не менее 8 часов в сутки — полноценный сон помогает стабилизировать давление.

Пейте достаточно воды в течение дня.

Ешьте легкую пищу, избегайте алкоголя и жирных блюд.

Сведите к минимуму стресс и физические перегрузки.

Напомним, в Одесской области из-за ремонтных работ на газопроводе будет временно прекращена подача газа в дома жителей двух населенных пунктов. Газа не будет с 4 по 7 ноября 2025 года.

Читайте также: Над Землей взойдет Бобровая Луна – где и когда наблюдать в Одессе