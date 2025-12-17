Ключевые моменты:

Вероятность магнитной бури — около 25%.

Уровень возмущения ожидается в пределах Kp 3–4.

Прогноз магнитных бурь на 17 декабря

Магнитная буря 17 декабря 2025 года ожидается на уровне от слабой до умеренной. Вероятный индекс геомагнитной активности может колебаться в диапазоне G1–G2 по международной шкале NOAA. Такая интенсивность обычно связана с воздействием солнечного ветра повышенной плотности. Основным источником возмущений может стать корональная дыра или слабый выброс солнечной плазмы. Существенных разрушительных последствий для инфраструктуры не прогнозируется. Однако кратковременные колебания магнитного поля Земли вполне возможны в течение суток.

По предварительным оценкам международных центров наблюдения за солнечной активностью, 17 декабря 2025 геомагнитная обстановка вокруг Земли будет оставаться в пределах, требующих дополнительного мониторинга.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют увеличение геомагнитных возмущений вечером 17 декабря и магнитную бурю уровня STORM G1 утром 18 декабря.

Специалисты NOAA отмечают, что прогнозы магнитных бурь формируются на основе анализа солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы, которые могут достигать магнитосферы Земли с разной скоростью.

Именно поэтому долгосрочные оценки носят предварительный характер и корректируются в режиме реального времени. При повышении геомагнитной активности возможно влияние на радиосвязь, спутниковую навигацию и работу высокочувствительных энергетических систем.

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Влияние магнитных бурь

Медицинские эксперты также напоминают, что во время магнитных колебаний часть людей может испытывать общую усталость, головные боли или колебания артериального давления, хотя прямая причинно-следственная связь остается предметом научных исследований.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

