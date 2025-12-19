Ключевые моменты:

19 декабря сильных магнитных бурь не прогнозируют.

Украинские ученые говорят о спокойной геомагнитной обстановке.

В США допускают небольшую бурю, которую могут почувствовать метеозависимые.

Серьезного влияния на здоровье не ожидается.

В то же время, по уточненным данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 19 декабря ожидается небольшая магнитная буря, ощутимая для метеозависимых людей.

Напомним, магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.

Но в любом случае, как бы скептически мы не относились к этому явлению, это может стать хорошим напоминанием уделить немного больше внимания своему здоровью и самочувствию, позаботиться о себе и сделать что-нибудь приятное для общего состояния. А Такая «перезагрузка» многим точно не помешает в нынешнее непростое время.

Например, в дни магнитных бурь можно попробовать:

лечь спать пораньше;

позаботиться о своем питании, уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого и алкоголя;

пытаться пить больше воды;

выйти на долгую прогулку на свежем воздухе.

