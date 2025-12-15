Ключевые моменты:
- 15 декабря существенные магнитные бури не прогнозируются.
- Солнечная активность низкая.
- Советы при головной боли и плохом самочувствии.
Стоит ли ждать геомагнитных колебаний
15 декабря на планете существенных магнитных бурь не предсказывают. Активность Солнца оставалась низкой: за сутки зафиксировано шесть вспышек класса С, почти не влияющих на Землю. Соответственно, геомагнитное поле в понедельник будет держаться от спокойного до нестабильного. Солнечная активность прогнозируется низкой, с возможностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 15 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки М-класса – 25%
- Вероятность вспышки X-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 28
Как известно, во время магнитной бури может болеть голова, повыситься давление, ощущается усталость. Поэтому врачи советуют пить много воды, чтобы избежать обезвоживания, которое усиливает нагрузку на сердце и сосуды. Также не нужно перегружать себя физически или умственно. А еще ограничьте кофе, алкоголь, энергетики и длинное сиденье перед экранами, особенно вечером.
