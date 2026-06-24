Ключевые моменты:

Колебания Kp-индекса в течение дня будут в пределах 2–3 баллов, однако к ночи показатель может подскочить до 4 баллов.

Геомагнитное давление начнет ощутимо расти после 15:00 и достигнет максимума в промежутке с 21:00 до полуночи.

Вероятность возникновения полноценного магнитного шторма в эти сутки ученые оценивают в 36%.

Расписание геомагнитной активности на 24 июня

Специалисты космической погоды отмечают, что геосфера Земли сейчас находится под постоянным давлением, из-за чего стабильные утренние часы быстро сменятся вечерней нестабильностью.

График геомагнитной активности на среду, 24 июня:

06:00 – 09:00 — 2.00 балла (Низкая активность)

09:00 – 12:00 — 1.67 балла (Спокойный фон)

12:00 – 15:00 — 1.67 балла (Спокойный фон)

15:00 – 18:00 — 2.67 балла (Умеренное возмущение)

18:00 – 21:00 — 2.67 балла (Умеренное возмущение)

21:00 – 24:00 — 3.67 балла (Пик активности, граница слабой магнитной бури)

Как космическая погода отразится на самочувствии

Полноценный шторм уровня G1 на среду не прогнозируется, однако пограничные показатели в районе 4 баллов могут спровоцировать ухудшение состояния у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у метеочувствительных граждан.

Из-за вечернего всплеска активности Солнца в конце дня возможны: внезапная головная боль, ощущение тяжести в висках, скачки артериального давления, повышенная тревожность и бессонница.

Ситуацию может усугубить летняя жара, которая усиливает нагрузку на сосуды.

Как минимизировать влияние геовозмущений:

Перенесите тяжелые физические нагрузки и важные переговоры на первую половину дня.

Ограничьте употребление кофе, крепкого чая и алкоголя во второй половине дня, заменив их чистой водой или травяными отварами.

Вечером, во время пика активности, откажитесь от тяжелой пищи и длительного залипания в гаджетах перед сном.

По предварительным долгосрочным прогнозам, после этой затяжной геомагнитной волны (23–26 июня), магнитосфера полностью стабилизируется, и начало июля обещает быть максимально спокойным.

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