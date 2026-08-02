Ключевые моменты:
- 2 августа ожидается низкая солнечная активность.
- Максимальный К-индекс составит 3 (зеленый уровень).
- Сильных магнитных бурь не прогнозируется.
- Возможны лишь слабые геомагнитные колебания, которые считаются незначительными.
- Прогноз может меняться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.
Спокойная геомагнитная обстановка
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1–2 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
По данным специалистов, в выходные дни ожидается низкая солнечная активность. Максимальный К-индекс составит 3, что соответствует зеленому уровню и свидетельствует о слабых геомагнитных возмущениях.
Таким образом, 2 августа существенных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная обстановка останется спокойной, а прогнозируемые колебания не должны оказать заметного влияния на работу техники и самочувствие большинства людей.
В то же время специалисты напоминают, что прогноз носит предварительный характер. Показатели солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому геомагнитная ситуация может измениться. Наиболее точными считаются прогнозы, составленные за сутки до предполагаемой даты, тогда как более долгосрочные являются ориентировочными.
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