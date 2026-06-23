Ключевые моменты:

Во Франции и Испании объявлен максимальный (красный) уровень опасности.

В Париже и Бордо ждут до +42 °C, а в Лондоне — аномальные +35 °C.

В Украине холодный фронт принесет кратковременные дожди с грозами и удержит баланс.

На юге Украины будет жарко, но без экстремальных температур.

Что происходит в Европе: красный уровень и закрытие школ

Нынешняя волна тепла в Европе признана учеными самым сильным температурным отклонением от климатической нормы на планете. Средняя максимальная температура на континенте оказалась на 4,1 °C выше стандартных многолетних показателей.

Ситуация в некоторых странах уже стала критической:

Франция: Из-за жары уже погибли три человека пожилого возраста. Власти готовятся закрыть около 2 700 школ, а на знаменитом музыкальном фестивале Fête de la Musique полностью запретили алкоголь, чтобы снизить нагрузку на скорую помощь.

Из-за жары уже погибли три человека пожилого возраста. Власти готовятся закрыть около 2 700 школ, а на знаменитом музыкальном фестивале Fête de la Musique полностью запретили алкоголь, чтобы снизить нагрузку на скорую помощь. Испания: Жара ударила даже по северным прохладным регионам (Страна Басков), где в Сан-Себастьяне воздух прогреется до +40 °C. В Мадриде сотрудникам компаний разрешили сокращать график, а если из-за зноя невозможно добраться до офиса — брать до 4 дней оплачиваемого отпуска.

Жара ударила даже по северным прохладным регионам (Страна Басков), где в Сан-Себастьяне воздух прогреется до +40 °C. В Мадриде сотрудникам компаний разрешили сокращать график, а если из-за зноя невозможно добраться до офиса — брать до 4 дней оплачиваемого отпуска. Великобритания: Даже традиционно дождливый Лондон изнывает от непривычных +35 °C.

Прогноз для Одессы: зной под контролем фронта

Одесситам, привыкшим к горячему южному лету, европейский апокалипсис пока не грозит. Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 23 июня через территорию Украины начинает движение холодный атмосферный фронт.

Он принесет в большинство областей долгожданную прохладу, кратковременные дожди, грозы и возможные шквалы. Проходя через страну, фронт сбалансирует воздушные массы.

«На юге и юго-востоке Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +27…+32 градусов. В то же время в Западной Европе будет свирепствовать сильная жара до +42 °C», — успокоила украинцев Диденко.

Напомним, морская вода у берегов Одессы и области прогрелась до очень комфортных 21-22°C.

Чего ждать метеопатам в Одессе?

Несмотря на то, что абсолютных температурных рекордов в Одесской области на этой неделе не прогнозируют, резкая смена воздушных масс и близость атмосферного фронта могут негативно сказаться на самочувствии.

Медики и синоптики предупреждают: в дни прохождения фронта возможны перепады артериального давления, головные боли и общая слабость. Одесситам советуют контролировать водный баланс, не злоупотреблять нахождением под открытым солнцем в полдень и следить за штормовыми предупреждениями из-за возможных локальных гроз.

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