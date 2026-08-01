Ключевые моменты:
- Полноценная магнитная буря не прогнозируется, однако индекс Kp во второй половине дня может подняться до 4 баллов.
- Наиболее ощутимые колебания ожидания в промежутке с 15:00 до 18:00.
- В утренние часы магнитосфера будет находиться в относительно спокойном состоянии.
Подробный почасовой прогноз
По данным Центрв прогнозирования космической погоды (NOAA):
- 00:00 – 12:00: Спокойное геомагнитное поле. Индекс Kp будет колебаться в пределах 1,3–3,0 баллов, что соответствует норме.
- 15:00 – 18:00: Локальный максимум. Ожидается повышение солнечной активности. Индекс Kp достигнет 4 (желтый уровень — возмущенная магнитосфера).
- 18:00 – 24:00: Постепенный спад. Активность снизится до Kp 3,0–3,7, и к концу суток ситуация стабилизируется.
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Как облегчить состояние: советы врачей
Несмотря на отсутствие мощного шторма, краткократное возмущение геомагнитного поля во второй половине дня может вызвать легкое недомогание у метеозависимых людей, пожилых и лиц с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Среди возможных симптомов:
- Головная боль и легкое головокружение;
- Скачки артериального давления;
- Быстрая утомляемость и сонливость.
Чтобы субботний день прошел максимально комфортно, метеорологи и медики рекомендуют:Соблюдать питьевой режим: Пить больше чистой воды или травяного чая.
- Снизить нагрузки: Избегать тяжелой физической работы и эмоциональных стрессов во второй половине дня.
- Ограничить стимуляторы: Уменьшить потребление кофе, крепкого чая, полностью отказаться от алкоголя.
- Больше свежего воздуха: Вечерняя прогулка поможет нормализовать давление и улучшить сон.
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