Ключевые моменты:

Полноценная магнитная буря не прогнозируется, однако индекс Kp во второй половине дня может подняться до 4 баллов.

Наиболее ощутимые колебания ожидания в промежутке с 15:00 до 18:00.

В утренние часы магнитосфера будет находиться в относительно спокойном состоянии.

Подробный почасовой прогноз

По данным Центрв прогнозирования космической погоды (NOAA):

00:00 – 12:00: Спокойное геомагнитное поле. Индекс Kp будет колебаться в пределах 1,3–3,0 баллов, что соответствует норме.

15:00 – 18:00: Локальный максимум. Ожидается повышение солнечной активности. Индекс Kp достигнет 4 (желтый уровень — возмущенная магнитосфера).

18:00 – 24:00: Постепенный спад. Активность снизится до Kp 3,0–3,7, и к концу суток ситуация стабилизируется.

Как облегчить состояние: советы врачей

Несмотря на отсутствие мощного шторма, краткократное возмущение геомагнитного поля во второй половине дня может вызвать легкое недомогание у метеозависимых людей, пожилых и лиц с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Среди возможных симптомов:

Головная боль и легкое головокружение;

Скачки артериального давления;

Быстрая утомляемость и сонливость.

Чтобы субботний день прошел максимально комфортно, метеорологи и медики рекомендуют:Соблюдать питьевой режим: Пить больше чистой воды или травяного чая.

Снизить нагрузки: Избегать тяжелой физической работы и эмоциональных стрессов во второй половине дня.

Ограничить стимуляторы: Уменьшить потребление кофе, крепкого чая, полностью отказаться от алкоголя.

Больше свежего воздуха: Вечерняя прогулка поможет нормализовать давление и улучшить сон.

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