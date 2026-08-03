Ключевые моменты:
- Сегодня, 3 августа, геомагнитная обстановка останется спокойной.
- Сильные магнитные бури в понедельник не прогнозируются.
- Метеозависимым людям рекомендуют соблюдать привычный режим дня и следить за самочувствием.
Какой будет магнитная обстановка 3 августа
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, сегодня, 3 августа, геомагнитная активность останется на низком уровне. Ожидаемый Kp-индекс не превысит 2 баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы Земли. Это значительно ниже порога магнитной бури, который начинается с Kp 5.
Специалисты отмечают, что при таком уровне солнечной активности влияние космической погоды на самочувствие большинства людей маловероятно. Однако прогнозы могут корректироваться по мере поступления новых данных о состоянии Солнца.
Также напомним, что сегодня, 3 августа, в Одессе из-за плановых ремонтных работ ДТЭК в трех районах города возможны отключения света
Что такое магнитные бури и как легче их перенести
Магнитные бури возникают, когда выброшенные Солнцем потоки заряженных частиц достигают магнитного поля Земли и вызывают его возмущение. Во время сильных геомагнитных бурь возможны помехи в работе спутниковой связи, навигационных систем и радиосвязи, а некоторые люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия.
Чтобы легче перенести периоды повышенной геомагнитной активности, врачи советуют:
- придерживаться обычного режима сна;
- пить достаточно воды;
- избегать переутомления и сильного стресса;
- больше времени проводить на свежем воздухе;
- не забывать принимать назначенные врачом лекарства при хронических заболеваниях.
При этом ученые подчеркивают, что убедительных доказательств прямого влияния слабых магнитных бурь на здоровье большинства людей пока нет.
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