Ключевые моменты:

Сегодня, 3 августа, геомагнитная обстановка останется спокойной.

Сильные магнитные бури в понедельник не прогнозируются.

Метеозависимым людям рекомендуют соблюдать привычный режим дня и следить за самочувствием.

Какой будет магнитная обстановка 3 августа

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, сегодня, 3 августа, геомагнитная активность останется на низком уровне. Ожидаемый Kp-индекс не превысит 2 баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы Земли. Это значительно ниже порога магнитной бури, который начинается с Kp 5.

Специалисты отмечают, что при таком уровне солнечной активности влияние космической погоды на самочувствие большинства людей маловероятно. Однако прогнозы могут корректироваться по мере поступления новых данных о состоянии Солнца.

Также напомним, что сегодня, 3 августа, в Одессе из-за плановых ремонтных работ ДТЭК в трех районах города возможны отключения света

Что такое магнитные бури и как легче их перенести

Магнитные бури возникают, когда выброшенные Солнцем потоки заряженных частиц достигают магнитного поля Земли и вызывают его возмущение. Во время сильных геомагнитных бурь возможны помехи в работе спутниковой связи, навигационных систем и радиосвязи, а некоторые люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия.

Чтобы легче перенести периоды повышенной геомагнитной активности, врачи советуют:

придерживаться обычного режима сна;

пить достаточно воды;

избегать переутомления и сильного стресса;

больше времени проводить на свежем воздухе;

не забывать принимать назначенные врачом лекарства при хронических заболеваниях.

При этом ученые подчеркивают, что убедительных доказательств прямого влияния слабых магнитных бурь на здоровье большинства людей пока нет.

Читайте также: Не только топливо: эколог объяснил, почему затонувшее возле Одессы судно опасно для моря.