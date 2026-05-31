Ключевые моменты:

Средняя стоимость гектара сельхозземли в Украине достигла 75,1 тыс. грн.

С начала работы рынка земли украинцы заключили более 501 тысячи сделок на 49,7 млрд грн.

Одесская область вошла в пятерку регионов с самой дешевой землей — в среднем 47,8 тыс. грн за гектар.

Цены на сельхозземлю в Украине продолжают расти

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине демонстрирует устойчивый рост уже более четырех лет после отмены моратория на продажу земель. По данным Опендатабот, за это время было заключено 501 619 сделок купли-продажи на общую сумму 49,7 млрд грн.

Общая площадь проданных участков составила 977,2 тыс. гектаров. Средняя цена одного гектара по стране сейчас достигла 75,1 тыс. грн.

Особенно заметно рынок вырос в прошлом году. В 2025 году украинцы заключили рекордные 131,3 тыс. сделок — на 13% больше, чем годом ранее. Общая сумма продаж увеличилась сразу на 43% — с 12,5 млрд до 18 млрд грн. Средняя стоимость гектара выросла с 47,3 тыс. грн до 61,8 тыс. грн, то есть почти на треть за год.

В 2026 году рост цен продолжился. За первые четыре месяца было оформлено 39 797 сделок на сумму 6,17 млрд грн. Несмотря на то, что количество сделок сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость земли продолжила расти.

Самым дорогим месяцем стал январь, когда средняя цена гектара достигла 95,7 тыс. грн. Больше всего сделок заключили в марте — 12 276.

Где самая дорогая и самая дешевая земля в Украине

Самая дорогая земля сегодня находится:

в Ивано-Франковской области — 179,6 тыс. грн за гектар,

в Киевской области — 178,2 тыс. грн за гектар.

В пятерку лидеров также вошли Львовская, Тернопольская и Винницкая области.

Несмотря на общий рост цен, Одесская область остается среди регионов с наиболее доступной стоимостью сельхозземли. Сейчас средняя цена гектара здесь составляет 47,8 тыс. грн.

Ниже цены только в нескольких регионах. Так, в Донецкой области гектар стоит в среднем 30,7 тыс. грн, в Херсонской — 38,5 тыс. грн, а в Николаевской — 44,1 тыс. грн. Также в список областей с самыми низкими ценами вошла Днепропетровская область, где гектар оценивается в 46,5 тыс. грн.