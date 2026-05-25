Ключевые моменты:

Наибольшие залежи золота и серебра нашли возле сел Орловка, Новосельское и Нагорное в Ренийской громаде.

Геологи обнаружили как золотой песок у поверхности, так и глубокие подземные залежи металлов.

Ученые считают, что при дальнейших исследованиях в Измаильском районе могут открыть крупные месторождения золота.

Где в Измаильском районе обнаружили залежи золота

Последние геологические исследования в Измаильском районе Одесской области показали, что в местных недрах действительно есть золото и серебро. Об этом рассказал ученый-геолог, заведующий кафедрой морской геологии Одесского национального университета имени Мечникова Сергей Кадурин.

Самые интересные находки сделали на территории Ренийской громады — в районах сел Орловка, Новосельское и Нагорное. По словам ученых, здесь обнаружили сразу два типа залежей золота.

Первый — это так называемое россыпное золото. Оно находится сравнительно неглубоко — в песке и глине. Например, возле озера Кагул и на склонах балки Бужорул геологи нашли мелкие частицы золота во время бурения.

Особенно интересной оказалась находка возле села Нагорное: из одной скважины специалисты подняли сразу восемь заметных золотых крупинок. А рядом с Орловкой золотоносный слой нашли прямо в пойме Дуная на глубине около 40 метров.

Местное золото выглядит как очень маленькие желтые пластинки размером менее миллиметра, которые ярко блестят на солнце.

Также ученые нашли коренное золото, которое находится глубоко под землей. Самые богатые участки находятся между Орловкой и Новосельским. Там содержание золота оказалось рекордным для региона — почти полграмма на тонну породы. Правда, это золото настолько мелкое, что увидеть его сложно даже под микроскопом.

Подземные богатства Бессарабии: новые данные ученых

Кроме золота, ученые обнаружили и крупные участки с серебром. Один расположен возле озера Кагул, другой — рядом с Орловкой. Причем серебро здесь нашли почти у поверхности земли — всего на глубине 10–15 сантиметров. По версии геологов, миллионы лет назад эти металлы приносили сюда воды из румынских гор Добруджа.

Также следы драгоценных металлов нашли на глубине почти 900 метров — в мраморе и известняках подземного Долинского массива, а еще в зоне Орловского надвига — древнего разлома земной коры.

Ученые считают, что Измаильский район может иметь большие перспективы для добычи золота и серебра. Но для этого нужны масштабные исследования и серьезные инвестиции.

Источник: «Бессарабия INFORM»