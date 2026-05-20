Ключевые моменты:

В Украине зарегистрировано почти 22 тысячи ФОПов с иностранным гражданством.

Каждый третий предприниматель-иностранец занимается розничной торговлей.

Одесская область вошла в тройку регионов, где иностранцы чаще всего открывают бизнес.

Иностранцы открывают ФОПы в Украине: какие регионы лидируют

По данным Опендатабот, по состоянию на середину мая 2026 года в Украине зарегистрировано 21 967 предпринимателей с иностранным гражданством. В среднем после начала полномасштабной войны иностранцы открывают около 1,9 тысячи новых ФОПов ежегодно.

Больше всего таких предпринимателей работает в Киеве — 5216. На втором месте Харьковская область с 3506 ФОПами, а третью позицию занимает Одесская область — здесь зарегистрировано 3295 предпринимателей-иностранцев.

Вместе эти три региона собирают почти 55% всех иностранных бизнесменов, которые решили работать в Украине.

Больше всего бизнесменов — из России, Вьетнама и Азербайджана

Среди иностранцев, зарегистрировавших ФОП в Украине, больше всего граждан России — 4593 человека. Это примерно каждый пятый предприниматель-иностранец.

Далее идут граждане Вьетнама, Азербайджана, Узбекистана и Молдовы. Почти половина всех иностранных предпринимателей в Украине — выходцы именно из этих пяти стран.

Самым популярным направлением остается розничная торговля. В этой сфере работает 6346 иностранных ФОПов — это почти каждый третий.

Далее идут складская логистика, оптовая торговля, HoReCa и IT-сектор.

