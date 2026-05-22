Ключевые моменты:

В Одесской области за год произошло 23 ДТП из-за плохих дорог — это 5-е место в Украине.

По стране зафиксировано 332 таких аварии в 2025 году.

Больше всего ДТП — во Львовской области, Киеве и на Тернопольщине.

ДТП из-за плохих дорог в Украине: где ситуация хуже всего

В 2025 году в Украине зарегистрировали 332 аварии, причиной которых стало неудовлетворительное состояние дорог. Такие данные приводят аналитики платформы «Опендатабот» со ссылкой на патрульную полицию.

Одесская область оказалась на пятом месте по количеству таких ДТП — здесь зафиксировали 23 случая. Это меньше, чем в лидирующих регионах, но всё равно заметный показатель.

Больше всего аварий из-за дорог произошло:

во Львовской области — 73 ДТП;

в Киеве — 63;

на Тернопольщине — 29;

в Киевской области — 27.

Количество ДТП из-за дорог меняется

В целом по стране ситуация немного улучшилась: таких аварий стало примерно на треть меньше, чем в 2024 году. Тогда было зафиксировано 475 случаев — это рекорд последних лет.

Аналитики отмечают, что в разных регионах динамика отличается. Например, во Львовской области число таких аварий снизилось, а в Киеве, наоборот, выросло. На Тернопольщине также фиксируют рост.

При этом даже с колебаниями цифр уровень всё ещё ниже, чем до начала полномасштабной войны. Для сравнения: в 2021 году по всей Украине было 849 ДТП из-за плохих дорог.

Что делать, если машину повредила яма на дороге

Если автомобиль пострадал из-за ямы или разрушенного покрытия, важно правильно зафиксировать ситуацию.

Сначала нужно остановиться, включить аварийку, выставить знак и вызвать полицию. Пока экипаж едет, стоит сделать фото и видео: самой ямы, повреждений машины, дорожных знаков или их отсутствия. Также полезно записать контакты свидетелей.

Полиция должна оформить ДТП, составить схему и указать, что причиной стало именно плохое состояние дороги. Также устанавливается организация, которая отвечает за этот участок, и на её должностных лиц могут составить протокол.

Дальше водитель обращается к независимому оценщику, чтобы зафиксировать стоимость ремонта. После этого документы можно направить балансодержателю дороги с требованием компенсации.

Если деньги добровольно не возмещают, вопрос решается через суд.

Важно: если выяснится, что водитель сам нарушил правила (например, превысил скорость), ответственность может лечь и на него.