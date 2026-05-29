Ключевые моменты:

За пять лет суды Украины разрешили 2874 брака с несовершеннолетними.

В Одесской области вынесли 126 таких решений.

В 72% случаев основанием для брака была беременность.

Браки с несовершеннолетними в Украине: что показывают данные судов

По данным аналитиков Опендатабота, которые исследовали судебный реестр «Бабушка», за последние пять лет украинские суды рассмотрели тысячи дел о предоставлении права на брак несовершеннолетним.

Всего за это время суды приняли 2874 положительных решения. Отказы были только в 48 случаях — это примерно 2% от общего количества дел.

Больше всего решений о браке несовершеннолетних приняли во Львовской области — 240. Далее идут Винницкая область с 187 решениями и Днепропетровская — со 175. В Одесской области суды разрешили 126 таких браков.

Меньше всего подобных дел зафиксировали в Луганской области — всего 12 решений. В Херсонской области их было 23, в Киеве — 42, а в Донецкой области — 45.

Почему несовершеннолетним разрешают вступать в брак

Главной причиной, по которой суды дают разрешение на брак до совершеннолетия, остается беременность. Именно этот аргумент фигурировал в 2025 судебных решениях — это более 72% всех случаев.

Еще в 704 делах суды ссылались на то, что брак «соответствует интересам заявителей». Наличие общего ребенка стало основанием для разрешения в 97 случаях.

Отказы тоже имеют типичные причины. В большинстве случаев суды считали, что заявители не смогли доказать, почему брак отвечает их интересам. Еще часть дел закрывали из-за отсутствия предмета спора.

Также были случаи, когда суд отказывал из-за возраста заявителей. По украинскому законодательству обратиться в суд за разрешением на брак можно только с 16 лет.

Почему тема браков несовершеннолетних вызвала дискуссию

В 2026 году тема детских браков снова оказалась в центре внимания на фоне обсуждения нового Гражданского кодекса Украины.

В одной из первых версий законопроекта предлагалось разрешить заключение брака с 14 лет по решению суда — например, в случае беременности или рождения ребенка.

Эта норма вызвала резкую критику со стороны общества и правозащитников. После общественного резонанса ее убрали из текста законопроекта.

Напомним, одесситы не раз собирались на акции протеста против принятия нового Гражданского кодекса.