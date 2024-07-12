Рынок земли: почему сельхозугодья в Одесской области среди самых дешевых

Об этом сообщает ресурс Opendatabot.

За три года открытого рынка земли в Украине было заключено более 254 тысяч сделок по купле-продаже сельскохозяйственных земель. В общей сложности украинцы приобрели около 567 322 гектаров земли со средней стоимостью в 41 тысячу гривен за гектар. Наибольшую популярность получили угодья в Полтавской области, а самыми дорогими оказались земли в Ивано-Франковской области. А земли Одесщины — среди самых дешевых.

Основными причинами более низкой стоимости земли в Одесской области есть несколько факторов:

1. Климатические условия. Одесская область имеет засушливый климат, влияющий на урожайность и соответственно цену земли.

2. Транспортная инфраструктура. Несмотря на развитую морскую инфраструктуру, внутренние транспортные сети нуждаются в модернизации для обеспечения более эффективной перевозки сельскохозяйственной продукции.

3. Конкуренция. По сравнению с другими регионами, конкуренция среди покупателей земли в Одесской области меньше, что также влияет на цены.

Рынок земли в Украине: как изменились показатели за три года

Первый год после открытия рынка земли оказался самым активным – было приобретено 179, 9 тыс. га. За все время работы рынка наиболее востребованными стали угодья в Полтавской области, где продали 60, 3 тыс. гектаров по средней цене 42,75 тысячи гривен за гектар. На втором месте – Днепропетровщина с 58,8 тыс. гектарами, а на третьем – Харьковщина с 54,4 тыс. гектарами.

Начало полномасштабной войны повлияло на запрос покупателей и цены на угодья. За первые шесть месяцев 2024 украинцы приобрели 17 036,6 гектаров земли на Полтавщине, уплатив в среднем по 52,59 тысячи гривен за гектар. В Днепропетровской области за этот период продали 12, 9 тысяч гектаров земли по 34 тысячи гривен за гектар.

Война также сменила тройку лидеров: вместо прифронтовой Харьковщины в них вошла Кировоградщина, где продали 9,375 тыс. гектаров по 38 тысяч гривен за гектар.

В 2024 году самыми дорогими стали земли в Ивано-Франковской области, где гектар земли стоил 101 тысячу гривен. В общей сложности средняя стоимость гектара сельскохозяйственных угодий в Украине на начало 2024 года немного превышает 36 тысяч гривен.

Напомним, что 1 июля 2021 г. в Украине открылся рынок земли, то есть возможность выкупить угодья для сельхозработ. На первом этапе покупать землю могли только обычные граждане, однако уже с 2024 г. рынок стал открытым и для бизнеса.