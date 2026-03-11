Ключевые моменты:
- Ночью и утром 12 марта в Одесском регионе ожидается сильный туман.
- Водителей призывают соблюдать дистанцию, а пешеходов – не отвлекаться при переходе дороги.
- Несмотря на туманное утро, день будет теплым и без осадков.
Осторожно, туман: правила для водителей и пешеходов
В связи с предстоящими сложными погодными условиями местные власти призывают участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными.
Рекомендации для водителей:
- избегать рискованных маневров и превышения скорости;
- снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений;
- держать безопасную дистанцию между автомобилями;
- при наличии – включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
- при остановке обязательно включать аварийную сигнализацию; использовать ремни безопасности и детские кресла.
Рекомендации для пешеходов:
- переходить дорогу только в обозначенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
- быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты;
- в темное время суток или при плохой видимости использовать световозвращающие элементы;
- делать себя максимально заметными для водителей.
Читайте также: Трассы на Киев, Рени и Черноморск: в Одесской области стартовал масштабный ремонт дорог
Прогноз погоды в Одессе на 12 марта
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 марта
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 9-14°С, местами до 17°С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Вы также можете узнать: «Автобус приходится штурмовать»: как одесситы ездят с Котовского в центр.
Автор фото – Александр Бурлак