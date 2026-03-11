Туман в Одессе

Ключевые моменты:

  • Ночью и утром 12 марта в Одесском регионе ожидается сильный туман.
  • Водителей призывают соблюдать дистанцию, а пешеходов – не отвлекаться при переходе дороги.
  • Несмотря на туманное утро, день будет теплым и без осадков.

Осторожно, туман: правила для водителей и пешеходов

В связи с предстоящими сложными погодными условиями местные власти призывают участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными.

Рекомендации для водителей:

  • избегать рискованных маневров и превышения скорости;
  • снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений;
  • держать безопасную дистанцию между автомобилями;
  • при наличии – включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • при остановке обязательно включать аварийную сигнализацию; использовать ремни безопасности и детские кресла.

Рекомендации для пешеходов:

  • переходить дорогу только в обозначенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
  • быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты;
  • в темное время суток или при плохой видимости использовать световозвращающие элементы;
  • делать себя максимально заметными для водителей.

Читайте также: Трассы на Киев, Рени и Черноморск: в Одесской области стартовал масштабный ремонт дорог

Прогноз погоды в Одессе на 12 марта

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 марта

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 9-14°С, местами до 17°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Вы также можете узнать: «Автобус приходится штурмовать»: как одесситы ездят с Котовского в центр.

Автор фото – Александр Бурлак

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме