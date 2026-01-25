Ключевые моменты:

В Одессе и области ожидается сильный туман с плохой видимостью.

Непогода продлится с 25 по утро 26 января.

26 января прогнозируют порывистый юго-восточный ветер до 20 м/с.

Туман в Одессе: предупреждение на 25–26 января

Уже в ближайшие часы 25 января в Одессе ожидается густой туман. Видимость на дорогах снизится до 200–500 метров. По прогнозам синоптиков, туман сохранится до конца дня, а также ночью и утром 26 января.

Аналогичная ситуация прогнозируется и по всей Одесской области. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый) и рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах, а также по возможности ограничить поездки в период ухудшения погоды.

Кроме того, 26 января прогнозируются порывы юго-восточного ветра скоростью до 20 м/с. Синоптики призывают жителей и гостей региона соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Читайте также: Одесса, засыпанная снегом: архивные фотографии зим, которые город помнит до сих пор (ФОТО)