Ключевые моменты:

В муниципальных «Пунктах незламности» зарядка ноутбуков и небольших станций возможна при отсутствии наплыва посетителей.

В пунктах ГСЧС приоритет имеют телефоны и павербанки, а подключение мощных станций решается на месте.

Ограничения связаны с ресурсом генераторов и риском полного перегрузки оборудования.

Почему возникают ограничения на зарядку

Зарядка техники во время отключений электроэнергии остается одним из самых распространенных запросов жителей Одессы. Особенно это касается ноутбуков и зарядных станций, которые не всегда разрешают подключать в «Пунктах незламности».

Чтобы выяснить, являются ли такие отказы нарушением, редакция «Одесской жизни» обратилась в городские власти и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Полученные разъяснения показывают: правила действительно различаются в зависимости от типа пункта и его технических возможностей.

Какие «Пункты незламности» работают в Одессе

В Одессе действуют несколько форматов «Пунктов незламности»:

муниципальные пункты;

пункты ГСЧС (пункты обогрева);

пункты, созданные частным бизнесом или ОСМД.

Полный перечень доступен на сайте Одесского городского совета и государственных ресурсах.

Условия зарядки в муниципальных пунктах

По информации городских властей, в муниципальных «Пунктах незламности» посетители могут переждать непогоду, воспользоваться интернетом и зарядить гаджеты.

Подключение ноутбуков или небольших зарядных станций возможно, если нет наплыва посетителей и это не создает нагрузки на оборудование пункта.

Правила в пунктах ГСЧС

В пунктах ГСЧС действуют более строгие правила из-за ограниченного ресурса генераторов:

приоритет имеют телефоны, павербанки и фонарики;

зарядка мощных станций зависит от технических возможностей генератора;

решение о подключении принимает ответственное лицо на месте.

Крупные зарядные станции могут потреблять более 1 кВт электроэнергии, что создает риск перегрузки и может оставить без электричества всех посетителей пункта.

Пункты частных форм

Супермаркеты, торговые центры и другие частные заведения, которые предлагают возможность зарядки устройств, используют собственные ресурсы.

Они не имеют обязательств перед городской властью, поэтому условия подзарядки зависят исключительно от технических возможностей владельца.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как одесситы обеспечивают питание многоэтажек без света.

Читайте также: Без света, воды и связи: почему громады Одесской области оказались не готовы к блэкауту