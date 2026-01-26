Ключевые моменты:
- Сегодня утром в Одессе гололёд и скользко на тротуарах.
- Возможное падение сосулек с крыш.
- Пешеходам советуют соблюдать правила безопасности и обходить опасные участки.
- Уже к обеду ожидается потепление и улучшение ситуации.
По сообщениям очевидцев, если ситуация на городских дорогах более или менее стабилизовалась, то тротуары во многих районах стали крайне травмоопасными. И несмотря на то, что в мэрии отчитались о работе на улицах города почти 1600 работников коммунальных служб, ликвидирующих последствия гололеда, тротуары посыпаны не везде.
Как обезопасить себя одесситам в гололед
- Передвигайтесь осторожно: делайте короткие шаги, наступая на всю подошву, и слегка расслабьте колени.
- Держитесь за поручни, особенно на ступенях и лестницах.
- Обходите места с сосульками и нависающими снежными козырьками. Из-за перепада температур участились случаи падения сосулек и ледяных наростов.
- Будьте внимательны на остановках и переходах. Не забывайте о том, что на скользком покрытии тормозной путь автомобилей увеличивается в несколько раз.
- Пожилым людям, беременным женщинам и детям желательно максимально ограничить пребывание на улице.
Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже к обеду ожидается повышение температуры воздуха до плюсовых отметок, и ситуация на дорогах и тротуарах постепенно улучшится.
