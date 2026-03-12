Ключевые моменты:

Илья Лучинский из Одесского лицея №62 победил на областном этапе «Учитель года-2026» в номинации «Гражданское образование».

Принцип преподавания: «Умеем оценить прошлое, чтобы достойно творить будущее».

Учитель, которого обожают ученики

Учитель Одесского лицея №62 Илья Артурович Лучинский стал победителем областного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2026» в номинации «Гражданское образование». Он учит детей по принципу: «Умеем оценить прошлое, чтобы достойно творить будущее».

К слову, учащиеся отмечают, что уроки Ильи Артуровича выходят за рамки стандартного преподавания предмета. Ведь на занятиях смешивается глубочайшее погружение в тему с интерактивными элементами. Все это делает процесс живым и увлекательным. Благодаря этому школьники охотно углубляются в материал, задают вопросы и находят собственные ответы.

Педагог сопровождает своих питомцев на пути взросления — от академических занятий до личных трудностей. Он помогает формировать независимую позицию, ориентироваться в мире, ценить жизнь и уметь им наслаждаться.

В этом году лучших учителей определяли в четырех номинациях: «Английский язык», «Математика», «Начальное образование» и «Гражданское образование». Всего в первом туре конкурса приняло участие 2161 педагог.

