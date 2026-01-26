Ключевые моменты:

В Одесской области воспитательницу подозревают в насилии над 6-летним ребёнком

Конфликт произошел из-за отказа мальчика теплее одеться.

Действия женщины квалифицировали как пытки, ей грозит до 6 лет тюрьмы.

Суд отправил подозреваемую под ночной домашний арест, следствие продолжается.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, инцидент произошел в конце прошлого года в учреждении, которое оказывает комплексную помощь детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

По данным следствия, конфликт возник из-за того, что шестилетний мальчик отказался теплее одеваться в холодном помещении. В ответ воспитательница ударила ребенка и силой пыталась заставить его выполнить требование.

На основании собранных доказательств следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины – «пытки». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В настоящее время она больше не работает в данном детском учреждении.

В рамках уголовного производства продолжаются судебные экспертизы, в том числе медицинская. Досудебное расследование продолжается.