Ключевые моменты:
- В Одесской области воспитательницу подозревают в насилии над 6-летним ребёнком
- Конфликт произошел из-за отказа мальчика теплее одеться.
- Действия женщины квалифицировали как пытки, ей грозит до 6 лет тюрьмы.
- Суд отправил подозреваемую под ночной домашний арест, следствие продолжается.
Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, инцидент произошел в конце прошлого года в учреждении, которое оказывает комплексную помощь детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
По данным следствия, конфликт возник из-за того, что шестилетний мальчик отказался теплее одеваться в холодном помещении. В ответ воспитательница ударила ребенка и силой пыталась заставить его выполнить требование.
На основании собранных доказательств следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины – «пытки». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В настоящее время она больше не работает в данном детском учреждении.
В рамках уголовного производства продолжаются судебные экспертизы, в том числе медицинская. Досудебное расследование продолжается.