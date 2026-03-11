Ключевые моменты:

Общая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

21 класс в Одессе на дистанционном обучении из-за вспышек больных.

Закрыто 4 детских сада.

Что известно

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний, со 2 по 8 марта 2026 года зафиксировано 373,1 случая на 100 тыс. населения. Это на 22% меньше порога в 480,7. Однако, несмотря на это из-за вспышек ОРВИ 21 класс в одесских школах перешел на онлайн-обучение. Кроме того, из-за высокой заболеваемости остановили работу 4 детских сада: три в Измаильском районе, один — в Болградском.

Добавим, что в стационары госпитализировали 267 человек — на 30% меньше, чем на прошлой неделе. В основном это дети.

Также заболеваемость уменьшилась в Белгород-Днестровском (-23%), Болградском (-9,6%), Одесском (-2%) и Раздельнянском (-5,2%) районах. В Березовском, Измаильском и Подольском районах показатели выросли на 6,7–23%. Правда, ни один район не превысил эпидпорог.