В 2026 году область получит 778,9 млн грн государственной субвенции на организацию школьного питания;

Горячие обеды получают более 160 тысяч учеников в 834 школах региона, а более 40 тысяч детей льготных категорий питаются бесплатно;

За два года модернизировано 13 пищеблоков за государственные средства и ещё 155 — за счёт местных бюджетов; работают три кулинарных хаба для обучения поваров;

Во время брифинга чиновникам пришлось отвечать на жалобы родителей на качество еды и объяснять использование сухпайков во время тревог и блэкаутов.

Материал подготовлен по итогам брифинга в Одесской областной военной администрации, где журналисты задали чиновникам вопросы о финансировании реформы и жалобах родителей на качество питания. Комментарии дали заместитель главы ОВА Антон Шалыгайло и директор департамента образования и науки Александр Лончак.

В материале использованы официальные данные ОВА о государственной субвенции на школьное питание в 2026 году (778,9 млн грн), статистика охвата учеников горячими обедами и информация о модернизации пищеблоков и проектах, поданных громадами в государственную систему DREAM. Журналисты также озвучили на брифинге жалобы родителей на питание в некоторых школах Одессы.

Модернизация школьных кухонь

По данным Одесской областной военной администрации, в 2026 году для региона предусмотрена государственная субвенция на школьное питание в размере 778,9 млн гривен.

На сегодняшний день в 834 учреждениях общего среднего образования области организовано питание для 160 704 учеников, что составляет примерно 80% от общего количества школьников.

При этом:

100% учеников начальных классов обеспечены горячими обедами;

с 1 сентября 2025 года горячее питание начали получать также ученики 5–11 классов;

40 763 ребёнка льготных категорий получают бесплатное питание, среди них — дети военнослужащих и погибших защитников.

Заместитель главы Одесской ОВА Антон Шалыгайло пояснил, что реформа школьного питания продолжается с 2021 года и призвана изменить устаревшие подходы к организации питания детей.

«Главная цель реформы — повысить качество, полезность и эстетичность пищи, которую получают наши дети», — отметил он.

Отдельное направление реформы — обновление школьных пищеблоков. Так, в 2024–2025 годах при координации Одесской ОВА модернизировано 13 пищеблоков, из них 3 — по модели «опорная кухня» и 10 — по модели «базовая кухня».

В чём разница? Опорная кухня готовит еду не только для своей школы, но и для нескольких учебных заведений громады, доставляя готовые обеды. Кроме того, за средства местных бюджетов отремонтировано ещё 155 школьных пищеблоков.

Директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак уточнил, что модернизация предусматривает не только закупку оборудования.

«Речь идёт о полной реконструкции пищеблоков — замене канализации, вентиляции, установке современного кухонного оборудования», — пояснил он.

По его словам, более половины школьных кухонь области уже отремонтированы и оснащены современной техникой.

Кулинарные хабы и обучение поваров

Ещё одним направлением реформы стала подготовка поваров для школьных столовых.

Одесская область вошла в тройку пилотных регионов Украины, где создаются специализированные центры подготовки поваров. Сейчас здесь работают три кулинарных хаба: в Одессе, Саврани и Измаиле.

Через эти центры уже прошли 1075 поваров, которые получили сертификаты и научились работать с новым оборудованием и современными технологиями приготовления пищи.

Новые проекты и «фабрика-кухня»

В 2026 году громады области подали 18 новых проектов модернизации пищеблоков в государственную систему DREAM. Кроме того, одним из крупнейших будущих проектов может стать строительство «фабрики-кухни» в Измаиле.

По словам чиновников, этот центр сможет готовить горячие обеды для нескольких громад юга области. Проект планируется реализовать при поддержке американского бизнесмена и мецената Говарда Баффета.

Война, отключения света и генераторы

Из-за войны организация питания в школах сталкивается с дополнительными трудностями.

По словам Антона Шалыгайло, не все школы могут работать офлайн из-за отсутствия укрытий, часть пищеблоков физически не способна обеспечить питание всех учеников, а во время отключений электроэнергии используются генераторы, которые должны закупать громады.

«Благодаря генераторам мы можем обеспечить и приготовление пищи, и работу пищеблоков даже во время отключений света», — пояснил он.

Во время брифинга прозвучали и неудобные вопросы от журналистов. В частности, речь шла о массовых жалобах родителей, дети которых учатся в Приморском и Пересыпском районах, а питание в этих школах обеспечивает ООО «Фабрика вкуса», вновь выигравшая тендер.

Дети рассказывают о холодных блюдах, отсутствии мяса или сомнительных по составу консервированных продуктах. Будет ли реакция на претензии родителей?

«Если есть нарекания на качество питания, нужно реагировать — менять меню, поставщика или расторгать договор. Ответственность за контроль качества лежит на заказчике — школе или департаменте образования, и мы обязательно отреагируем на каждую жалобу», — сказал Александр Лончак.

Ещё одним дискуссионным вопросом стали случаи, когда в школах детей кормили сухими пайками. По словам представителей власти, в военное время это допускается нормативными документами, поэтому если сами блюда приготовлены по стандартам и являются полезными и вкусными, такие случаи считаются оправданными.

«В период длительных воздушных тревог или отключений света сухпайки могут использоваться, чтобы дети всё равно получили питание», — объяснили в ОВА.

Несмотря на уже реализованные проекты, чиновники признают, что реформа школьного питания только начинается. Впереди — модернизация десятков пищеблоков и запуск новых проектов.

Власти уверяют, что главная цель остаётся неизменной — обеспечить детей безопасным, здоровым и качественным питанием в школах.

