Работы на объектах энергетики

Ключевые моменты:

  • 15 апреля в Одессе проведут плановый ремонт электросетей.
  • Частично отключат свет в Хаджибейском и Приморском районах.
  • Ограничения будут действовать с 08:00 до 18:00.
  • Электроснабжение после работ будут восстанавливать постепенно.

Как сообщили сегодня в компании  «ДТЭК Одесские электросети», плановые работы на энергообъектах необходимы для улучшения общей ситуации со светом в городе после массированных атак на инфраструктуру.

Предварительно, работы продлятся с 08:00 до 18:00 часов. В это время будут временно обесточены Хаджибейский и Приморский районы города. При этом объекты критической инфраструктуры останутся со светом.

При этом энергетики предупреждают, что в случае объявления воздушной тревоги ремонт может затянуться. Кроме того, после завершения работ подачу электроэнергии будут восстанавливать постепенно, чтобы избежать перегрузки сети.

Проверить свой адрес и узнать точный график можно:

