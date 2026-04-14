Ключевые моменты:

15 апреля в Одессе проведут плановый ремонт электросетей.

Частично отключат свет в Хаджибейском и Приморском районах.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 18:00.

Электроснабжение после работ будут восстанавливать постепенно.

Как сообщили сегодня в компании «ДТЭК Одесские электросети», плановые работы на энергообъектах необходимы для улучшения общей ситуации со светом в городе после массированных атак на инфраструктуру.

Предварительно, работы продлятся с 08:00 до 18:00 часов. В это время будут временно обесточены Хаджибейский и Приморский районы города. При этом объекты критической инфраструктуры останутся со светом.

При этом энергетики предупреждают, что в случае объявления воздушной тревоги ремонт может затянуться. Кроме того, после завершения работ подачу электроэнергии будут восстанавливать постепенно, чтобы избежать перегрузки сети.

Проверить свой адрес и узнать точный график можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Читайте также: Запасайтесь водой: где в Одесской области будут действовать ограничения 14 апреля.