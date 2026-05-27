Ключевые моменты:
- Плановые ремонты оборудования продлятся 27 мая с 08:00 до 18:00.
- Из-за технических работ без света останутся жители Хаджибейского района Одессы и Одесского района области.
- Одновременно с этим в Одессе и некоторых районных центрах ввели экстренные отключения.
По информации ДТЭК «Одесские электросети», плановые ремонты продлятся с 08:00 до 18:00 часов.
«Специалисты приложат все усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и вернуть электричество в каждый дом», – заверили в компании.
Параллельно в Одессе и ряде районных центров области сегодня дейстивуют экстренные отключения, то есть вне графиков.
Информацию по своему адресу можно проверить в чат-боте Viber и Telegram и на сайте, сервисы работают круглосуточно.
Ранее эксперт предупредил о возвращении жестких графиков отключений света летом.